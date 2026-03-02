Glavni imam MIZ Rogatica, Amel ef. Kozlić za "Avaz": Manji broj vjernika ovog ramazana, ali nazire se svjetlo na kraju tunela

Za razliku od prethodnih, ovog ramazana na području Medžlisa IZ Rogatica kompletne ramazanske aktivnosti organizirane su u samo dva džemata – Šudžaudinovoj džamiji u centru Rogatice i u Batovu. Prema riječima Amela ef. Kozlića, glavnog imama MIZ Rogatica, ramazanske aktivnosti su djelimično organizirane u Kramer Selu i Kukavicama, dok se u ostalih 13 džemata nastoji organizirati po jedan zajednički iftar i teravih – namaz.

- Ono po čemu je ovaj ramazan drugačiji od prethodnih godina, a to je već primjetno, jeste da na području Medžlisa imamo znatno manji broj ljudi. Ramazan je ušao u ovaj zimski period, znamo da se tokom zime veliki broj naših ljudi povuče u Sarajevo, tako da će i ovog, i narednih nekoliko ramazana biti pravi izazov organizirati vjerski život – pojašnjava Kozlić.

Iako se broj povratnika iz godine u godinu smanjuje, ove godine u Rogatici bilježe i dobre vijesti, nadajući se da neće biti posljednje.

- Ohrabruje nas, barem kada govorimo o samom gradu, povratak mlade porodice Lihić iz Njemačke. U Rogatici sada živi mladi bračni par s djevojčicom koja je pošla u drugi razred osnovne škole, zajedno s djevojčicom koja je bila sama, jedina učenica bošnjačke nacionalnosti. To su mladi ljudi, poduzetnici, koji su u Rogaticu prenijeli svoje biznise iz Njemačke i već su tu zaposlili nekoliko ljudi. To je neko svjetlo na kraju tunela i to je ono u što se uzdamo da će u budućnosti donijeti neku novu sliku Rogatice – kaže Kozlić.

Glavni imam MIZ Rogatica, umjesto ramazanske poruke, upućuje dovu.

- U ramazanskim danima, koji su primarno dani posta, molim Allaha dž.š. da postačima olakša i ukabuli njihov post, kao i sve druge ibadete. Molim Allaha dž.š. da nam pomogne da naš post i ovo ramazansko posebno, najposebnije vrijeme učini da budemo bolji radnici tamo gdje radimo, da budemo bolje komšije svojim komšijama, bolji roditelji, bračni drugovi … u najkraćem, da svi budemo bolji ljudi – poručuje glavni imam MIZ Rogatica, Amel ef. Kozlić.