Oglasio se župnik: "Ja nisam bio meta napada, Jablanica je mjesto međusobnog suživota"

Nakon napisa medija, o navodnom napadu na svećenika u Jablanici, oglasio se jablanički župnik don Drago Ćurković kako bi razjasnio okolnosti događaja i spriječio širenje netačnih informacija.

U saopćenju je naveo kako lično nije bio meta verbalnog napada te demantira dojam koji se stvorio u javnosti da se incident odnosio na njega.

Istaknuo je važnost tačnog informiranja, izrazio žaljenje zbog neugodnosti koje je doživio njegov kolega te pozvao na mir, uzajamno poštovanje i očuvanje dobrosusjedskih odnosa po kojima je Jablanica prepoznatljiva.

Saopćenje prenosimo u cijelosti:

“Povodom današnjih objava u pojedinim medijima o verbalnom napadu na svećenika u Jablanici, a u svrhu točnog informiranja javnosti i izbjegavanja daljnjih nesporazuma, ovim putem se obraćam kao župnik župe Bezgrešnog Začeća Blažene Djevice Marije u Jablanici.

Prije svega, želim pojasniti kako ja osobno, kao domaći župnik, nisam bio meta spomenutog napada, niti sam sudjelovao u navedenom incidentu. S obzirom na to da su neki medijski izvještaji ostali nedorečeni, stvorio se pogrešan dojam u javnosti da se radilo o napadu na jablaničkog župnika, što želim demantirati. Mnoštvo ljudi sa svih strana me pozivalo kao jablaničkoga župnika misleći da sam doživio napad i verbalno vrijeđanje.

Već petu godinu služim u ovoj zajednici i s ponosom mogu istaknuti kako svo to vrijeme predano i s ljubavlju radim na izgradnji i njegovanju dobrosusjedskih odnosa. Moja iskustva s mojim sugrađanima u Jablanici su pozitivna, temeljena na međusobnom uvažavanju i suživotu.

Iskreno izražavam žaljenje zbog neugodnosti i verbalnog vrijeđanja koje je doživio moj kolega i brat svećenik. Svaki oblik netrpeljivosti je za osudu, bez obzira na to kome je upućen. Duboko se nadam i vjerujem da počinitelj ovog incidenta nije netko od mještana naše Jablanice, koja je područje susreta, zajedništva i međusobnog suživota. Ako jest, onda duboko vjerujem da je to izoliran slučaj i nadam se da je tako.

Još jednom izražavam žaljenje zbog ovog nemilog događaja i pozivam na mir, uzajamno poštovanje i slogu, suzdržanost od polovičnih informacija te daljnju izgradnju dobrih odnosa po kojima je naša sredina prepoznatljiva. Ove tvrdnje potkrijepljujem osobnim iskustvom kroz svoje pastoralno djelovanje u Jablanici. Svima želim svako dobro, radosno činimo dobro jedni drugima te nastavimo živjeti u međusobnom poštovanju, uvažavanju i slozi.

S poštovanjem,

Don Drago Ćurković.”