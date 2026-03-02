Potvrđena optužnica protiv bh. pjevača Mahira Petrovića i još četiri osobe zbog saobraćajne nesreće u kojoj je poginuo pješak

Općinski sud u Bugojnu potvrdio je optužnicu Tužilaštva Srednjobosanskog kantona protiv bh. pjevača Mahira Petrovića i još četiri osobe zbog nesreće iz 2023. godine, a u kojoj je poginuo pješak.

Kako je saopćeno iz Tužilaštva SBK, optužnica je potvrđena u cijelosti.

Teško krivično djelo

Mahir Petrović tereti se zbog osnovane sumnje da je počinio krivično djelo teško krivično djelo protiv sigurnosti javnog saobraćaja i neukazivanje pomoći osobi povrijeđenoj u saobraćajnoj nezgodi. Ismet Petrović optužen je za krivično djelo sprječavanje dokazivanja.

Optužnicom su obuhvaćeni i Sajma Petrović, kojoj se stavlja na teret sprječavanje dokazivanja, Elmin Čaušević zbog nepružanja pomoći i pomoći učinitelju nakon počinjenog krivičnog djela, te Mujaga Čolić, koji se također tereti za nepružanje pomoći i pomoć učinitelju poslije učinjenog krivičnog djela.

Prema navodima optužnice, Mahir Petrović je 31. jula 2023. godine upravljao vozilom marke Audi u ulici Vrbaska u mjestu Gornji Vakuf/Uskoplje. U vozilu su se kao saputnici nalazili Elmin Čaušević i Mujaga Čolić. Postupajući suprotno odredbama Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima BiH, kretao se brzinom od 65 kilometara na sat u naseljenom mjestu gdje je dozvoljena brzina 50 kilometara na sat. Vozilo nije držao na dovoljnoj udaljenosti od desne ivice kolovoza, nakon čega je prednjim dijelom automobila udario pješaka J. B., koji se kretao uz desnu ivicu kolovoza u istom pravcu. Od siline udara pješak je zadobio teške tjelesne povrede.

Pješak podlegao povredama

U optužnici se navodi da je pješak ubrzo podlegao zadobijenim povredama.

- Iako svjestan da radnje koje poduzima su zabranjene i mogu prouzrokovati štetne posljedice i htijući to, bez zaustavljanja i pružanja medicinske pomoći ili poziva nadležnim službama da pruži pomoć osobi sa kojom je ostvario kontakt, i htijući to, zajedno sa saputnicima udaljio sa lica mjesta nezgode ostavivši tijelo stradalog na mjestu nezgode, nakon čega je došao do kuće te zajedno sa roditeljima ocem Ismetom Petrovićem i majkom Sajmom Petrović, te saputnicima Elminom Čauševićem i Mujagom Čolićem koji su bili prisutni događaju, radi sprječavanja dokazivanja dogovorio i realizovao uklanjanje tragova, prikrivanje krivičnog djela i nabavku oštećenih dijelova vozila, radi njihove zamjene, i nemogućnosti povezivanja njegovoga vozila sa predmetnom nezgodom, dakle, nehatnim postupanjem prouzrokovao saobraćajnu nezgodu u kojoj je jedno lice smrtno stradalo te ostavio bez pomoći osobu koju je povrijedio - navodi se u optužnici Tužilaštva SBK.

Dalje se ističe da je, prema optužnici, Ismet Petrović u dogovoru s ostalim optuženima uklonio tragove iz vozila, nabavio zamjenske dijelove za automobil koji je učestvovao u nesreći, dok je oštećene dijelove zakopao u blizini porodične kuće, s ciljem prikrivanja dokaza.