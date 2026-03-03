BHANSA: Trenutna situacija u zračnom prostoru BiH stabilna

Nakon što je Europska agencija za sigurnost zračnog prometa (EASA) produžila važenje Informativnog biltena za zone konflikta koji se odnosi na Iran, Irak, Izrael, Jordan, Liban i Kuvajt, te nakon koordinacije kroz EUROCONTROL mrežni mehanizam, situacija se stabilizira u operativnom smislu, ali ostaje geopolitički osjetljiva, priopćeno je u utorak iz Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine (BHANSA).

Kako su naveli, preporuke o izbjegavanju navedenih zračnih prostora ostaju na snazi, a veliki broj kompanija nastavlja prilagođavati ili reducirati operacije prema regiji Bliskog istoka i Zaljeva.

- Prvi efekt koji smo zabilježili bio je povećanje prometa uslijed smicanja i rerutiranja letova koji su već bili u zraku u trenutku zatvaranja zračnih prostora. Taj početni val povećanja tranzita kroz jugoistočnu Europu, uključujući zračni prostor Bosne i Hercegovine, bio je kratkotrajan i operativno u potpunosti upravljiv - naglasili su.

Dodaju kako drugi val, koji je uslijedio, karakterizira masovno otkazivanje i suspendiranje letova.

- Kako se broj otkazanih operacija povećavao, tako je ukupni nivo prometa počeo padati, što se reflektira i na naš zračni prostor. Drugim riječima, iako je inicijalno došlo do blagog povećanja tranzita, ukupni efekt na mrežu sada je smanjenje volumena prometa - navodi se u saopćenju.

Kako ističu, BHANSA nije morala pojačavati operativne konfiguracije u odnosu na planirane kapacitete za ovaj period, povećanje iz prvog vala opsluženo je u standardnoj konfiguraciji, a trenutačni nivo prometa ne zahtijeva dodatne regulacije prometa niti izvanredne kapacitete.

Operativna stabilnost ostaje potpuna, poručili su.

Iz BHANSA-e dodaju kako ovakve geopolitičke okolnosti ne utječu samo na rute, već i na percepciju sigurnosti i ekonomska kretanja: rast cijene nafte povećava operativne troškove prijevoznika, produžene rute znače veću potrošnju goriva i manju isplativost, cijene karata rastu i potražnja počinje slabiti.

U takvim okolnostima, kako ističu, dio putnika odgađa ili otkazuje putovanja, što dugoročno može voditi ka općem padu zračnog prometa, ne samo regionalno, već i globalno.

- Vidjeli smo dva jasna efekta – prvo kratkotrajno povećanje zbog preusmjeravanja, a zatim pad ukupnog prometa uslijed masovnih otkazivanja. BHANSA je oba scenarija apsorbirala bez ikakvog poremećaja u pružanju usluga. Naš sustav ostaje stabilan i spreman, ali dugotrajnija eskalacija neminovno bi imala negativne efekte na cjelokupnu zrakoplovnu industriju - izjavio je direktor BHANSA-e Davorin Primorac.

Iz BHANSA-e poručuju kako je trenutačna situacija u zračnom prostoru Bosne i Hercegovine stabilna, operativni kapaciteti su dovoljni i sigurnost nije kompromitirana.

- Međutim, produženi geopolitički poremećaji nose šire ekonomske posljedice za našu industriju, uključujući potencijalni pad potražnje i smanjenje ukupnog prometa u narednom periodu. BHANSA će nastaviti pomno pratiti razvoj situacije i djelovati pravovremeno, u koordinaciji s EUROCONTROL-om i europskim regulatornim tijelima - poručili su.