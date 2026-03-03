Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

OGLASILA SE AGENCIJA

BHANSA: Trenutna situacija u zračnom prostoru BiH stabilna

BHANSA će nastaviti pomno pratiti razvoj situacije i djelovati pravovremeno, u koordinaciji s EUROCONTROL-om i europskim regulatornim tijelima

Trenutačna situacija u zračnom prostoru BiH stabilna. BHANSA

FENA

3.3.2026

Nakon što je Europska agencija za sigurnost zračnog prometa (EASA) produžila važenje Informativnog biltena za zone konflikta koji se odnosi na Iran, Irak, Izrael, Jordan, Liban i Kuvajt, te nakon koordinacije kroz EUROCONTROL mrežni mehanizam, situacija se stabilizira u operativnom smislu, ali ostaje geopolitički osjetljiva, priopćeno je u utorak iz Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine (BHANSA).

Kako su naveli, preporuke o izbjegavanju navedenih zračnih prostora ostaju na snazi, a veliki broj kompanija nastavlja prilagođavati ili reducirati operacije prema regiji Bliskog istoka i Zaljeva.

- Prvi efekt koji smo zabilježili bio je povećanje prometa uslijed smicanja i rerutiranja letova koji su već bili u zraku u trenutku zatvaranja zračnih prostora. Taj početni val povećanja tranzita kroz jugoistočnu Europu, uključujući zračni prostor Bosne i Hercegovine, bio je kratkotrajan i operativno u potpunosti upravljiv - naglasili su.

Dodaju kako drugi val, koji je uslijedio, karakterizira masovno otkazivanje i suspendiranje letova.

- Kako se broj otkazanih operacija povećavao, tako je ukupni nivo prometa počeo padati, što se reflektira i na naš zračni prostor. Drugim riječima, iako je inicijalno došlo do blagog povećanja tranzita, ukupni efekt na mrežu sada je smanjenje volumena prometa - navodi se u saopćenju.

Kako ističu, BHANSA nije morala pojačavati operativne konfiguracije u odnosu na planirane kapacitete za ovaj period, povećanje iz prvog vala opsluženo je u standardnoj konfiguraciji, a trenutačni nivo prometa ne zahtijeva dodatne regulacije prometa niti izvanredne kapacitete.

Operativna stabilnost ostaje potpuna, poručili su.

Iz BHANSA-e dodaju kako ovakve geopolitičke okolnosti ne utječu samo na rute, već i na percepciju sigurnosti i ekonomska kretanja: rast cijene nafte povećava operativne troškove prijevoznika, produžene rute znače veću potrošnju goriva i manju isplativost, cijene karata rastu i potražnja počinje slabiti.

U takvim okolnostima, kako ističu, dio putnika odgađa ili otkazuje putovanja, što dugoročno može voditi ka općem padu zračnog prometa, ne samo regionalno, već i globalno.

- Vidjeli smo dva jasna efekta – prvo kratkotrajno povećanje zbog preusmjeravanja, a zatim pad ukupnog prometa uslijed masovnih otkazivanja. BHANSA je oba scenarija apsorbirala bez ikakvog poremećaja u pružanju usluga. Naš sustav ostaje stabilan i spreman, ali dugotrajnija eskalacija neminovno bi imala negativne efekte na cjelokupnu zrakoplovnu industriju - izjavio je direktor BHANSA-e Davorin Primorac.

Iz BHANSA-e poručuju kako je trenutačna situacija u zračnom prostoru Bosne i Hercegovine stabilna, operativni kapaciteti su dovoljni i sigurnost nije kompromitirana.

- Međutim, produženi geopolitički poremećaji nose šire ekonomske posljedice za našu industriju, uključujući potencijalni pad potražnje i smanjenje ukupnog prometa u narednom periodu. BHANSA će nastaviti pomno pratiti razvoj situacije i djelovati pravovremeno, u koordinaciji s EUROCONTROL-om i europskim regulatornim tijelima - poručili su.

# BHANSA
# EUROCONTROL
# EASA
PRIKAŽI KOMENTARE (1)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.