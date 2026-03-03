Sud u Bihaću odredio pritvor 25-godišnjaku osumnjičenom za nasilje nad djetetom

Općinski sud u Bihaću odredio je jednomjesečni pritvor dvadesetpetogodišnjem O.E. na prijedlog Kantonalnog tužilaštva Unsko-sanskog kantona zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivična djela teška tjelesna povreda i psihičko nasilje prema djetetu.

Kako je saopćeno, pritvor je određen zbog bojazni da bi osumnjičeni mogao utjecati na svjedoke, uništiti ili prikriti dokaze značajne za krivični postupak, kao i zbog opasnosti od ponavljanja krivičnog djela, u skladu sa odredbama Zakona o krivičnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine.

Prema navodima Tužilaštva, protiv osumnjičenog je otvorena istraga zbog sumnje da je tokom februara 2026. godine u porodičnoj kući u kojoj boravi djetetu svoje vanbračne partnerice nanio teške tjelesne povrede koje su mogle ugroziti njegovo opće zdravstveno stanje, te da je prema njemu postupao na način kojim je narušen njegov psihički integritet i ljudsko dostojanstvo.