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RASPADA SE KLUB SBIH

Omerović potvrdio da je napustio Stranku za BiH: Postoje razlozi, ali ne bih sada elaborirao

Stranka ostala bez kluba nakon što je broj zastupnika pao sa četiri na dva

Safet Omerović (u sredini): Napustio stranku. FENA

I. Š.

3.3.2026

Dugogodišnji funkcioner Stranke za Bosnu i Hercegovinu Safet Omerović potvrdio je da je napustio ovu političku partiju.

– Postoje razlozi, ali ih sada ne bih elaborirao - rekao je Omerović u izjavi za Politicki.ba.

Odbacio špekulacije o prelasku u SDP

Omerović je demantirao navode da bi mogao pristupiti Socijaldemokratskoj partiji Bosne i Hercegovine.

– Tačno je da sam napustio i Klub SBiH. Ne bih mogao biti član u dva zastupnička kluba, je li tako - kazao je on.

Naglasio je da će u narednom periodu djelovati kao nezavisni zastupnik zajedno sa kolegama Čavalićem i Aliefendićem.

Stranka ostala bez kluba

Odlaskom Omerovića broj zastupnika Stranke za BiH smanjen je sa četiri na dva, čime je ova politička opcija izgubila pravo na formiranje i postojanje vlastitog kluba u zakonodavnom tijelu.

# SBIH
# BIH
# SAFET OMEROVIĆ
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