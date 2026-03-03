Omerović potvrdio da je napustio Stranku za BiH: Postoje razlozi, ali ne bih sada elaborirao

Dugogodišnji funkcioner Stranke za Bosnu i Hercegovinu Safet Omerović potvrdio je da je napustio ovu političku partiju.

– Postoje razlozi, ali ih sada ne bih elaborirao - rekao je Omerović u izjavi za Politicki.ba.

Odbacio špekulacije o prelasku u SDP

Omerović je demantirao navode da bi mogao pristupiti Socijaldemokratskoj partiji Bosne i Hercegovine.

– Tačno je da sam napustio i Klub SBiH. Ne bih mogao biti član u dva zastupnička kluba, je li tako - kazao je on.

Naglasio je da će u narednom periodu djelovati kao nezavisni zastupnik zajedno sa kolegama Čavalićem i Aliefendićem.

Stranka ostala bez kluba

Odlaskom Omerovića broj zastupnika Stranke za BiH smanjen je sa četiri na dva, čime je ova politička opcija izgubila pravo na formiranje i postojanje vlastitog kluba u zakonodavnom tijelu.