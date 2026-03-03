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NA ULICAMA SARAJEVA

Video / Građani o poskupljenju goriva: Žali Bože ljudi koji ginu, a hoće li biti 10 feninga više, manje je važno

Mislim da će ovo biti kratkoročno, ne vjerujem da će trajati više od mjesec, dva, kaže Meho

Različita mišljenja. Avaz

Ermin Zatega

3.3.2026

Zbog eskalacije sukoba na Bliskom istoku i strahovanja od novih poremećaja na globalnom tržištu energenata i robe široke potrošnje, sve je izraženiji strah od novog talasa poskupljenja i u Bosni i Hercegovini. Rast cijena nafte i poremećaji u lancima snabdijevanja mogli bi se direktno odraziti na cijene goriva, prehrambenih proizvoda i drugih osnovnih potrepština.

Tim povodom pitali smo građane Sarajeva kako gledaju na aktuelna dešavanja i očekuju li nova poskupljenja u narednom periodu.

- Mislim da će ovo biti kratkoročno, ne vjerujem da će trajati više od mjesec, dva. Cijene će vjerovatno uticati na našu privredu, ekonomiju. Mislim da će se sve vratiti u normalu, kao prije – kazao je Meho.

Aleksandra Macić kaže da vozi onoliko koliko može.

- Da li će poskupiti to ne zna niko od nas. Sinoć je ono meni bilo bezveze, šta imate izlaziti i za šta? Ako poskupi, poskupit će 5 do 10 feninga, čemu toliko pridajemo pažnju. Žali Bože rata i ljudi koji ginu, ništa drugo, a što će gorivo poskuiti, skup je i život pa ga živimo – istakla je Macić Aleksandra.

Senad Šabanović na govori da je čuo da će doći do poskupljenja cijena nafte zbog sukoba u Iranu.

- Ono što je važno za reći je to da za ovo naše tržište cijena je prilično visoka, ali i da će biti još veća. Očekuje se 2 eura po litru da će biti, tako sam čuo – naglasio je Senad Šabanović.

Građani su, uprkos različitim stavovima, saglasni da neizvjesnost na svjetskom tržištu izaziva zabrinutost i da bi eventualna poskupljenja dodatno opteretila svakodnevicu. Hoće li do rasta cijena zaista doći i u kojem obimu, zavisit će od daljeg razvoja situacije na Bliskom istoku i kretanja na globalnom tržištu energenata.

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# GORIVO
# SARAJEVO
# CIJENE
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