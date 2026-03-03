Video / Građani o poskupljenju goriva: Žali Bože ljudi koji ginu, a hoće li biti 10 feninga više, manje je važno

Zbog eskalacije sukoba na Bliskom istoku i strahovanja od novih poremećaja na globalnom tržištu energenata i robe široke potrošnje, sve je izraženiji strah od novog talasa poskupljenja i u Bosni i Hercegovini. Rast cijena nafte i poremećaji u lancima snabdijevanja mogli bi se direktno odraziti na cijene goriva, prehrambenih proizvoda i drugih osnovnih potrepština.

Tim povodom pitali smo građane Sarajeva kako gledaju na aktuelna dešavanja i očekuju li nova poskupljenja u narednom periodu.

- Mislim da će ovo biti kratkoročno, ne vjerujem da će trajati više od mjesec, dva. Cijene će vjerovatno uticati na našu privredu, ekonomiju. Mislim da će se sve vratiti u normalu, kao prije – kazao je Meho.

Aleksandra Macić kaže da vozi onoliko koliko može.

- Da li će poskupiti to ne zna niko od nas. Sinoć je ono meni bilo bezveze, šta imate izlaziti i za šta? Ako poskupi, poskupit će 5 do 10 feninga, čemu toliko pridajemo pažnju. Žali Bože rata i ljudi koji ginu, ništa drugo, a što će gorivo poskuiti, skup je i život pa ga živimo – istakla je Macić Aleksandra.

Senad Šabanović na govori da je čuo da će doći do poskupljenja cijena nafte zbog sukoba u Iranu.

- Ono što je važno za reći je to da za ovo naše tržište cijena je prilično visoka, ali i da će biti još veća. Očekuje se 2 eura po litru da će biti, tako sam čuo – naglasio je Senad Šabanović.

Građani su, uprkos različitim stavovima, saglasni da neizvjesnost na svjetskom tržištu izaziva zabrinutost i da bi eventualna poskupljenja dodatno opteretila svakodnevicu. Hoće li do rasta cijena zaista doći i u kojem obimu, zavisit će od daljeg razvoja situacije na Bliskom istoku i kretanja na globalnom tržištu energenata.

Besplatno se pretplatite na Youtube kanal Avaz TV.