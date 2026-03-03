Uzunović ponovo zatražila da se Dodik izbriše iz registra kao predsjednik SNSD-a

Sutkinja Suda BiH Sena Uzunović, koja je donijela prvostepenu osuđuju presudu protiv Milorada Dodika, zatražila je od Osnovnog suda u Banjoj Luci da Milorada Dodika izbriše iz registra kao predsjednika SNSD-a.

Naime, ona smatra da prema pravnim posljedicama presude, on ne može obnašati poziciju predsjednika stranke.

Zatvorska kazna

Podsjećamo, Dodik je pravosnažno osuđen na godinu dana zatvora i da u periodu od šest godina ne može obnašati političke pozicije u periodu od šest godina.

On je zatvorsku kaznu zamijenio za novčanu u iznosu od 36.500 KM.

Ona je već ranije dala tumačenje da on ne može obnašati ni poziciju predsjednika stranke, onda je došlo do prepiski između CIK-a BiH i Osnovnog suda u Banjoj Luci, no Sud se oglušio na te naredbe, a CIK se proglasio nenadležnim.

Uzunović je novi dopis poslala 27. februara Osnovnom sudu u Banjoj Luci u kojoj je dostavila i prvostepenu i pravosnažnu presudu.

Vršenje određenih funkcija

- S obzirom da do danas nisu izvršene pravne posljedice osude, u prilogu vam dostavljamo ovjerene kopije prvostepene i drugostepene presude Suda BiH radi izvršenja pravnih posljedica osude, posebno iz člana 114, stav 1 tačka a) Krivičnog zakona BiH - navela je.

Ona se poziva na član koji govori o "prestanku vršenja određenih poslova ili funkcija u organima vlasti, privrednim društvima ili drugim pravnim licima".