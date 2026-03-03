SDA: BH Telecom ne može voditi tajne pregovore s privatnikom o poslu vrijednom milijardu KM!

Aktuelna vlast putem Uprave BH Telecoma planira zadužiti ovo javno preduzeće za 745 miliona KM kako bi se realizovala sumnjiva kupovina privatne kompanije Telemach.

Ovaj posao pokušavaju realizirati hitno, u foto-finišu mandata, što potvrđuje informacija da su za 24. mart zakazali vanrednu sjednicu Skupštine dioničara BH Telecoma, saopštila je danas SDA.

Sumnjiv posao

Plan je, ističu iz SDA, što prije donijeti odluku o realizaciji ovog sumnjivog posla i zadužiti BH Telecom uzimajući kredite od čak osam banaka istovremeno.

- Kao i ranije, javnost ostaje uskraćena za osnovne informacije. Ne zna se šta tačno kupuje BH Telecom, koja je stvarna imovina Telemacha, ko vrši pregovore, zašto se sa srbijanskim biznismenom pregovara tajno i da li će imovina BH Telecoma biti stavljena pod hipoteku.

Ključno pitanje

Nema odgovora ni na ključno pitanje: zašto se uzima kredit od 745 miliona, koji će s kamatama dosegnuti iznos od 1,1 milijardu KM, da bi se kupila firma koja ima godišnju dobit od jedva 20 miliona KM?

To znači da će za povrat investicije biti potrebno više od 50 godina, te da će zbog opterećenja ovim kreditom biti zaustavljeno investiranje u 5G mrežu i druge razvojne projekte.

Sve ovo stvara opravdane sumnje da će korist od ove kupovine imati samo grupa pojedinaca iz Uprave i aktuelne vlasti - navode iz SDA.

Upozoravaju da se ovako krupni poslovni i finansijski projekti ne mogu realizirati tajnim pregovorima s privatnicima.

- Uprava BH Telecoma ne smije se ponašati kao da je ova kompanija njihovo privatno, a ne vlasništvo Federacije BiH i njenih građana - navode iz SDA.

Dodaju da će tražiti hitnu tematsku sjednicu oba doma Parlamenta FBiH i zahtijevati da Uprava BH Telecoma, ali i Vlada FBiH predoče građanima sve potrebne informacije prije nego krenu u realizaciju sumnjivog posla.