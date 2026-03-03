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ČLANICA PREDSJEDNIŠTVA

Željka Cvijanović ponovo u Bijeloj kući, razgovarala sa Džarodom Ejgenom

Tokom sastanka smo razgovarali o mogućnostima produbljivanja ekonomske saradnje sa SAD, poručila je

Cvijanović i Ejgen. Platforma X

M. Až.

3.3.2026

Nakon susreta prošlog mjeseca u Minhenu na bezbjednosnoj konferenciji, danas sam se u Bijeloj kući sastala sa izvršnim direktorom Nacionalnog savjeta za energetsku dominaciju Sjedinjenih Američkih Država, istakla je Željka Cvijanović, član Predsjedništva BiH.

- Tokom sastanka smo razgovarali o mogućnostima produbljivanja ekonomske saradnje sa SAD, sa posebnim akcentom na oblast energetike. U tom kontekstu, pozdravila sam zainteresovanost američkih partnera - realizaciju gasnih i drugih energetskih projekata u oba entiteta, napisala je Cvijanović na svom Instagram profilu.

Cvijanović je ispred sebe držala kartu BiH. Screenshot

Ističe da je sagovorniku predstavila brojne ekonomske i energetske potencijale, kao i projekte u RS koji su otvoreni za investicije.

Tokom sastanka Cvijanović je ispred sebe držala kartu BiH na kojoj je, koliko se vidi, objašnjavala detalje u vezi Južne plinske interkonekcije i gasne mreže općenito.

# ŽELJKA CVIJANOVIĆ
# BIH
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