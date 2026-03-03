Cvijanović se sastala s Trampovim pomoćnikom u Bijeloj kući: "Cijenimo izbalansiran pristup SAD-a prema oba entiteta"

Članica Predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović sastala se u Bijeloj kući u Vašingtonu s posebnim pomoćnikom američkog predsjednika Donalda Trumpa i višim direktorom za Evropu i Rusiju u Vijeću za nacionalnu sigurnost SAD-a Čarlsom Mekloflinom.

Cvijanović je na svojim društvenim mrežama opisala susret u Vašingtonu kao "odličan i konstruktivan". Kako je navela, tokom sastanka upoznala je američkog zvaničnika o aktuelnoj političkoj i sigurnosnoj situaciji u Bosni i Hercegovini, ali i šire, u cijelom regionu.

- Izrazila sam zadovoljstvo opredijeljenošću administracije predsjednika Trampa ka intenzivnijem razvoju ekonomskih veza, kao i doprinosom koji je pružila stabilizaciji političkih i sigurnosnih prilika u BiH - navela je Cvijanović.

Također je iskoristila priliku da se osvrne na stavove trenutne američke administracije prema unutrašnjem uređenju Bosne i Hercegovine.

- Istakla sam da visoko cijenimo izbalansiran pristup SAD-a prema oba entiteta i sve tri konstitutivna naroda u BiH, te izrazila punu posvećenost očuvanju mira i stabilnosti, kao i ustavne strukture u BiH - poručila je članica Predsjedništva.