Dijete koje je preminulo u vrtiću dobilo je sindrom iznenadne dojenačke smrti

Muško dijete koje je preminulo u vrtiću u Banjoj Luci umrlo je usljed sindroma iznenadne dojenačke smrti, potvrdio je vještak sudske medicine Željko Karan.

Karan je objasnio da je obdukcija tijela, provedena u Zavodu za sudsku medicinu Republike Srpske, pokazala da nije bilo nikakvih povreda.

- Obdukcijom je potvrđeno da se radi o sindromu iznenadne dojenačke smrti - rekao je Karan.

Policijskoj upravi Banja Luka prekjučer je oko 14:50 sati prijavljeno da radnici Službe hitne medicinske pomoći u vrtiću ukazuju medicinsku pomoć djetetu.

- Policijska uprava Banja Luka je oko 15:30 sati obaviještena od Univerzitetskog kliničkog centra RS-a da je dijete preminulo - saopćeno je iz policije.

Sindrom iznenadne dojenačke smrti predstavlja neočekivanu smrt naizgled zdrave bebe mlađe od godinu dana, koja ostaje neobjašnjena i nakon detaljne obdukcije. Zbog toga se često naziva i "smrt u kolijevci".

Najrizičniji period za pojavu ovog sindroma je između drugog i četvrtog mjeseca života, ali se rijetko može javiti i nakon šestog mjeseca, a gotovo nikad nakon prve godine života.

Stručnjaci naglašavaju važnost pažljivog praćenja beba tokom sna i primjene preventivnih mjera, kao što su spavanje na leđima i pravilno opremljena kolijevka, kako bi se rizik svodio na minimum.