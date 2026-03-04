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NA PLANINAMA SNIJEG

U Bosni i Hercegovini danas sunčano uz postepen porast naoblake

Vjetar slab u sjevernim područjima sjeverni i sjeveroistočni, a u ostatku zemlje južni i jugozapadni

U Sarajevu sunčano uz postepeno naoblačenje poslije podne. Fena

A. O.

4.3.2026

U Bosni i Hercegovini danas će preovladavati sunčano vrijeme, uz postepen porast naoblake poslije podne. 

U jutarnjim satima po kotlinama Bosne i uz riječne tokove je moguća magla. Krajem dana i tokom noći se očekuje slaba kiša. 

Na vrhovima planina slab snijeg. Vjetar slab u sjevernim područjima sjeverni i sjeveroistočni, a u ostatku zemlje južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 2 do 8, a dnevna od 13 do 19 °C.

U Sarajevu sunčano uz postepeno naoblačenje poslije podne. Kiša se očekuje tokom noći. Jutarnja temperatura oko 3, a dnevna oko 15 °C.

# VREMENSKA PROGNOZA
# VRIJEME
# SARAJEVO
# BIH
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