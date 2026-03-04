Crnadak: Svaki novi dan SNSD vlasti je novi dan neizvjesnosti, štete i nazadovanja RS

Poslanik PDP-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Igor Crnadak kritikovao je postupke vlasti u Republici Srpskoj, upozoravajući na posljedice koje aktuelna politika donosi narodu.

Njegovo obraćanje prenosimo u cjelosti.

- Republika Srpska treba ozbiljnu i dugoročnu politiku – jučerašnji dan bio je fiasko za SNSD režim. Dok se u Americi provodi "parking diplomacija", Dodik se briše iz sudskog registra, a Vašington se u potpunosti ograđuje od američkog generala koji drži preskupa predavanja u Vladi Republike Srpske. Poslaničko pitanje Vladi RS: koliko je koštalo gostovanje generala Flina?

Ono što nudimo narodu Republike Srpske u oktobru je sve suprotno u odnosu na ponižavajuću i nedostojnu politiku koja nas godinama vodi u izolaciju i zbog koje smo predmet ismijavanja.

Pozdravljam svaku međunarodnu aktivnost političara iz Republike Srpske, ali pogledajte šta se dogodilo u danu kada je nedavna „hodnik diplomatija“ prerasla u „parking diplomatiju“.

Prvo, neki bivši američki general držao je predavanje članovima Vlade RS o geopolitičkim kretanjima, nakon čega je isti taj general, pred ministrima, odgovarao na pitanja predsjednika jedne od stranaka.

Znam da zvuči kao vic, ali tako je bilo.

Iako je visoka delegacija Republike Srpske bila u tom trenutku u Vašingtonu, američka ambasada je isti dan pojasnila da američki general boravi u Banjaluci kao privatno lice, koje nema nikakve veze sa američkom administracijom i da iznosi isključivo svoje lične stavove.

Prvi nokdaun.

Onda smo dobili vijest da je Sena Uzunović naredila banjalučkom sudu provođenje presude Dodiku, što znači da se mora brisati iz registra kao predsjednik SNSD-a.

I to se pojavilo dok je visoka delegacija Srpske u Vašingtonu.

Drugi nokdaun.

Kad tome dodate da je prije neki dan Šmit ponovo intervenisao zbog djelovanja SNSD-a, uprkos stavu Trampove administracije da neće podržavati intervencije OHR, osim ako se ne desi neka baš prevelika glupost, onda vidite da je vrag odnio šalu - napisao je Crnadak.