Jeziv slučaj u Visokom: Dijete (6) umrlo od meningokokne sepse

Na području Visokog krajem februara zabilježen je smrtni slučaj izazvan meningokoknom sepsom kod djeteta predškolskog uzrasta, a nadležne službe odmah su pokrenule sve predviđene epidemiološke mjere i preporuke prema osobama koje su bile u kontaktu s oboljelim.

Iz Instituta za zdravlje i sigurnost hrane potvrđeno je da je u srijedu, 25. februara, preminulo dijete staro šest i po godina usljed prijavljenog slučaja meningokokne sepse.

Nadležne službe Doma zdravlja Visoko, odmah po zaprimanju informacije, provele su detaljnu epidemiološku obradu. Svi identificirani bliski kontakti pravovremeno su obuhvaćeni odgovarajućom antibiotskom profilaksom, u skladu s važećim smjernicama i stručnim preporukama.

Istaknuto je da dijete nije pohađalo osnovnu školu, iako je živjelo u naselju iz kojeg određeni broj djece ide u jednu od osnovnih škola na području Visokog. Sve osobe koje su bile u kontaktu s djetetom su identificirane i pregledane, a do sada nisu prijavljeni novi sumnjivi niti potvrđeni slučajevi povezani s ovim događajem.

U okviru preventivnih mjera izvršena je dezinfekcija svih relevantnih prostora, kao i škole u blizini mjesta stanovanja djeteta. Prema dostupnim informacijama, u toj školi se nastava trenutno odvija online zbog tehničkog kvara na sistemu grijanja.

Zaštitnu terapiju primilo je osam maloljetnih osoba, trinaest članova porodice te četrnaest zdravstvenih radnika koji su bili u kontaktu s djetetom i porodicom. Također je uveden pojačan zdravstveni nadzor u trajanju od 21 dan, uz dostavljanje informativnih uputa školi i roditeljima o simptomima na koje treba obratiti pažnju i načinu postupanja u slučaju eventualnih zdravstvenih tegoba.

Nadležne institucije naglašavaju da kontinuirano prate situaciju i poduzimaju potrebne korake, te da je riječ o preventivnom i savjetodavnom djelovanju s ciljem smanjenja zabrinutosti i pružanja tačnih informacija roditeljima i nastavnom osoblju.