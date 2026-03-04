U tekućoj školskoj godini radi 315 srednjih škola, upisano je 108.413 učenika

Prema podacima koje je objavila Agencija za statistiku BiH, u školskoj 2025/2026. godini u Bosni i Hercegovini u 315 srednjih škola upisano je 108.413 učenika, što je u odnosu na prethodnu školsku godinu više za 356 učenika, ili za 0,3 posto.

U školskoj 2025/2026. godini u nastavni proces bilo je uključeno 13.076 nastavnika, a od kojih su 8.440 žene ili 64,5 posto.

Najveći broj učenika pohađa tehničke škole - 57,2 posto, zatim stručne škole - 19,7 posto te gimnazije - 19,6 posto učenika.

Na kraju školske 2024/2025. godine 27.110 učenika je završilo srednju školu, što je u odnosu na kraj 2023/2024. godine bilo manje za 168 učenika ili 0,6 posto.

Od učenika koji su završili školu 50,8 posto je muških i 49,2 posto ženskih.

Agencija za statistiku BiH prikuplja i objavljuje podatke dobijene na osnovu statističkih istraživanja o obrazovanju koja provode entitetski zavodi za statistiku i Ekspozitura Agencije za statistiku BiH u Brčko distriktu BiH.