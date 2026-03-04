Ambasador Irana: Napadnut nam je vrhovni vođa, Iran se brani

Nakon dramatične eskalacije sukoba na Bliskom istoku i tvrdnji Teherana o američko-izraelskim napadima, uključujući ubistvo vrhovnog vođe Irana ajatolaha Alija Hamenejija Khameneia, u studiju N1 gostovao je ambasador Islamske Republike Iran u Bosni i Hercegovini, Abuzar Torkaman.

Ambasador je govorio o aktuelnoj sigurnosnoj situaciji, političkim posljedicama u Iranu, optužbama za kršenje međunarodnog prava, civilnim žrtvama, kao i o mogućem razvoju krize i ulozi međunarodne zajednice.

- Naša zemlja je napadnuta, a naš vrhovni lider ubijen. Imamo pravo na samoodbranu. Ne razumijem kako se postavljaju sramni zahtjevi prema našoj zemlji. Generalni sekretar UN-a osudio je napad, a oni koji su ga izveli nisu očekivali da će Iran odgovoriti - izjavio je Torkaman.

Ambasador je istakao da iranski narod neće prihvatiti strani utjecaj i da masovno izlazi na ulice, odbacujući tvrdnje da će strani faktori "oslobađati" Iran. Također je objasnio ustavne procedure u slučaju smrti vrhovnog vođe, napominjući da privremeno lidersko vijeće trenutno vodi zemlju dok skupština ne izabere novog vođu.

Torkaman je direktno optužio Sjedinjene Američke Države i Izrael za pokretanje napada:

- SAD i Izrael godinama vrše teror, a svijet šuti na ubijanje civila u Gazi. Agresora treba zaustaviti zakonima, a naša zemlja nije paralizovana nakon ubistva vođe - ističe Trokaman.

Govoreći o bivšem američkom predsjedniku Donaldu Trampu (Trumpu), ambasador je istakao nepouzdanost njegovih izjava, dodajući da je većina Amerikanaca protiv rata i da su očekivali mir.

Torkaman je kritizirao nedostatak morala i etike u međunarodnim reakcijama te naglasio da Iran ne teži razvoju nuklearnog oružja, podsjećajući na fetve koje zabranjuju takvo oružje.

- Mi se ne napadamo – mi se branimo. Svijet mora pokazati razum i donijeti razborite odluke. Svaka zemlja ima pravo na odbranu kada je napadnuta - zaključio je ambasador.