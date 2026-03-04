Stanje u robnim rezervama i Terminalima FBiH: Zalihe hrane i nafte dovoljne za kratkotrajne intervencije

S početkom SAD i Izraela na Iran, odgovorom Irana na mete u regionu, te zatvaranjem Hormuškog moreuza kroz koji se odvija promet petine ukupnih količina nafte i više od trećine plina u svijetu, svijet se našao i na rubu nove ekonomske krize. Prve posljedice, kroz rast cijena goriva, već osjećaju i stanovnici BiH, dok ekonomski stručnjaci procjenjuju da će ona biti teža što sukobi na Bliskom istoku budu duže trajali.

Bolje nego u koroni

Za razliku od ranijih kriza, poput pandemije koronavirusa, robne rezerve FBiH sada su nešto popunjenije, ali količine hrane u robnim rezervama i nafte i naftnih derivata u Terminalima FBiH dovoljne su samo za kratkotrajne intervencije.

- Na zalihama imamo roba u vrijednosti od oko 40 miliona KM. Sagledavajući geopolitičko stanje u svijetu, tendencije rasta cijena, jasno je da bi za robne rezerve trebalo više izdvajati. Nažalost, o robnim zalihama razgovaramo tek kada dođu ovakvi poremećaji – kazao je za „Avaz“ Tončo Bavrka, direktor Direkcije robnih rezervi FBiH.

Prema njegovim riječima, postoje prijedlozi da se iz robnih rezervi pruži interventna podrška socijalno ugroženim kategorijama stanovništva, ali u ovoj godini Vlada FBiH još nije donosila odluke u tom smislu. Iz Terminala FBiH ne otkrivaju količinu ukupnih zaliha u rezervoarima.

Usporena nabavka

- Terminali Federacije u svojim skladišnim kapacitetima raspolažu s količinama nafte i naftnih derivata dovoljnim za kratkotrajne poremećaje u snabdijevanju tržišta FBiH. Putem povezanog društva Naftni Terminali Ploče, Operator je spreman odgovoriti na eventualne kratkotrajne prekide u snabdijevanju - navode u odgovorima iz Terminala FBiH.