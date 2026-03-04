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„AVAZ“ SAZNAJE

Stanje u robnim rezervama i Terminalima FBiH: Zalihe hrane i nafte dovoljne za kratkotrajne intervencije

Na zalihama imamo roba u vrijednosti od oko 40 miliona KM, kaže direktor Direkcije robnih rezervi FBiH Tončo Bavrka

Naftni terminali. Fena

Alen Bajramovic
Piše: Alen Bajramovic

4.3.2026

S početkom SAD i Izraela na Iran, odgovorom Irana na mete u regionu, te zatvaranjem Hormuškog moreuza kroz koji se odvija promet petine ukupnih količina nafte i više od trećine plina u svijetu, svijet se našao i na rubu nove ekonomske krize. Prve posljedice, kroz rast cijena goriva, već osjećaju i stanovnici BiH, dok ekonomski stručnjaci procjenjuju da će ona biti teža što sukobi na Bliskom istoku budu duže trajali.

Bolje nego u koroni

Za razliku od ranijih kriza, poput pandemije koronavirusa, robne rezerve FBiH sada su nešto popunjenije, ali količine hrane u robnim rezervama i nafte i naftnih derivata u Terminalima FBiH dovoljne su samo za kratkotrajne intervencije.

- Na zalihama imamo roba u vrijednosti od oko 40 miliona KM. Sagledavajući geopolitičko stanje u svijetu, tendencije rasta cijena, jasno je da bi za robne rezerve trebalo više izdvajati. Nažalost, o robnim zalihama razgovaramo tek kada dođu ovakvi poremećaji – kazao je za „Avaz“ Tončo Bavrka, direktor Direkcije robnih rezervi FBiH.

Prema njegovim riječima, postoje prijedlozi da se iz robnih rezervi pruži interventna podrška socijalno ugroženim kategorijama stanovništva, ali u ovoj godini Vlada FBiH još nije donosila odluke u tom smislu. Iz Terminala FBiH ne otkrivaju količinu ukupnih zaliha u rezervoarima.

Usporena nabavka

- Terminali Federacije u svojim skladišnim kapacitetima raspolažu s količinama nafte i naftnih derivata dovoljnim za kratkotrajne poremećaje u snabdijevanju tržišta FBiH. Putem povezanog društva Naftni Terminali Ploče, Operator je spreman odgovoriti na eventualne kratkotrajne prekide u snabdijevanju - navode u odgovorima iz Terminala FBiH.

Bavrka: Moguća intervantna podrška. Screenshot

Sukob na Bliskom istoku, kako kažu, uzrokovao je zatvaranje Hormuškog moreuza, kojim prolazi velika količina sirove nafte i LNG-a iz Irana, Saudijske Arabije, Katara, Kuvajta i UAE. Time je značajno usporena dobava sirove nafte u rafinerije.

- To je rezultiralo određenim povećanjem cijene sirove nafte, što u konačnici može rezultirati povećanjem cijena nafte i naftnih derivata širom svijeta ako se sukob nastavi u narednih mjesec dana i duže. Vlada FBiH može putem svog društva Operator – Terminali Federacije d.o.o. Sarajevo pustiti na tržište određenu količinu naftnih derivata i time ublažiti eventualne poremećaje u snabdijevanju – navode za „Dnevni avaz“ iz Terminala FBiH.

Vlada FBiH može putem svog društva Operator – Terminali Federacije d.o.o. Sarajevo pustiti na tržište određenu količinu naftnih derivata i time ublažiti eventualne poremećaje u snabdijevanju. 

# IZRAEL
# SAD
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