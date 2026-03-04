Muftijstvo mostarsko reagiralo na izjave Ljubića o "sprezi Irana s Mevlanom"

Višedecenijski političar prim.dr. Božo Ljubić, čelnik Glavnog vijeća udruženja građana Hrvatski narodni sabor s mnogo mandata i ministarskih fotelja požurio je da javnosti “otkrije” spregu između mostarskog Interkulturnog centra Mevlana i Islamske Republike Iran, saopćili su iz Muftijstva mostarskog.

- Ljubić je u svom nastupu učinio i uslugu zainteresovanoj javnosti jer nam je predočio novi toponim, odn. namjeru politike koju zastupa da se onaj još uvijek slobodni lokalitet Lakišića harema u centru Mostara gdje se treba graditi Mevlana odsada iznenada zove tzv. Kazališni trg, upoznajući nas sa planom “urbanista” Hrvatske Republike Herceg-Bosne koji su to davno ocrtali, kao što su i navikli ocrtavati, i bez drama obraza okupirajući ono što pripada drugima.

No, gospon Ljubić stvar vraća na stare i dobro utvrđene postavke; ne možete preko linije razgraničenja, pa makar se radilo i o muslimanskom vakufu i pozivanju na pravo i pravdu!

I gle čuda, imenovanom gospodinu odjednom se na tom mjestu ukazuje Iran i to u trenutku dok se na njega vrši usiljena agresija protivna međunarodnom pravu (za Ljubića ono valjda ne važi kada treba opravdati interese političkog projekta kojemu služi tolike godine) pa nas potanko izvještava o jakim bilateralnim odnosima sa jednom od najstarijih država u svijetu i jednom od važnih civilizacijskih kolijevki čovječanstva.

Zanimljivo da se gospodinu Ljubiću na tom lokalitetu ne ukazuju bivši američki ambasador Michael Murphy, visoki predstavnik za Bosnu i Hercegovini Christian Schmidt i ambasador Ujedinjenog Kraljevstva Julian Reilly, a oni su svi odreda posjetili taj lokalitet i dali podršku izgradnji Interkulturnog centra Mevlana kao važnog, još jednog, mostarskog Mosta za spas multietničkog Mostara.

Gospodinu Ljubiću se očito Iran priviđa, kao i Miloradu Dodiku, kad god se ukaže povoljna prilika da se na račun ove zemlje namire dvije žedne i gladne politike! To bi valjda svima trebalo biti jasno, pa lijepo savjetujemo Božu Ljubića da drugi put iznosi ozbiljne argumente, ali svakako nakon što pročita knjigu Lakišića harem u centru Mostara: trajanje i otimanje (na raspolaganju ima izdanje i na bosanskom i engleskom jeziku) i upozna se malo bolje sa historijom Mostara - naveli su iz Muftijstva mostarskog.