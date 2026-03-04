Čeka se Vijeće ministara: Konaković najavio čarter letove za evakuaciju građana

Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković izjavio je novinarima danas u Sarajevu, povodom aktuelne situacije na Bliskom istoku, s osvrtom na evakuaciju bh. državljana iz zemalja Zaljeva, da se novi let iz Dubaija očekuje u subotu te da postoje ponude za čarter letove narednih dana.

- Današnji let iz Dubaija je otkazan i nismo u potpunosti upoznati s razlozima otkazivanja baš ove linije. Već smo krenuli u drugim pravcima, čekajući novi let u subotu, za koji su neki naši državljani dobili obavijest da bi se trebao desiti - rekao je Konaković.

Šef bh.diplomatije istaknuo je da je od jučer prikupljen veliki broj ponuda za čarter letove, te da je u kontaktu s predsjedavajućom Vijeća ministara BiH Borjanom Krišto i resornim ministrom Stašom Košarcem kako bi bila aktivirana sredstva rezerve.

Dodao je da su dobili povoljne ponude od kompanije Fly Dubai za direktne letove iz Dubaija, te da se očekuje da Vijeće ministara sutra odobri sredstva za finansiranje nekoliko čarter letova, koji bi bili sigurniji od komercijalnih.

- Čarter letovi također čekaju svoje slotove i raspored, ali vjerujem da ćemo u narednih nekoliko dana formalno započeti evakuaciju građana iz Ujedinjenih Arapskih Emirata. Dobili smo i ponude za Oman, gdje je situacija kompleksnija zbog većeg broja poleta i manjeg broja dostupnih slotova, a cijene su znatno više. Ipak, u ovom trenutku ne možemo se fokusirati previše na to - kazao je Konaković.