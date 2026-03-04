Čeka se Vijeće ministara: Konaković najavio čarter letove za evakuaciju građana

Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković izjavio je novinarima danas u Sarajevu, povodom aktuelne situacije na Bliskom istoku, s osvrtom na evakuaciju bh. državljana iz zemalja Zaljeva, da se novi let iz Dubaija očekuje u subotu te da postoje ponude za čarter letove narednih dana.
- Današnji let iz Dubaija je otkazan i nismo u potpunosti upoznati s razlozima otkazivanja baš ove linije. Već smo krenuli u drugim pravcima, čekajući novi let u subotu, za koji su neki naši državljani dobili obavijest da bi se trebao desiti - rekao je Konaković.
Šef bh.diplomatije istaknuo je da je od jučer prikupljen veliki broj ponuda za čarter letove, te da je u kontaktu s predsjedavajućom Vijeća ministara BiH Borjanom Krišto i resornim ministrom Stašom Košarcem kako bi bila aktivirana sredstva rezerve.
Dodao je da su dobili povoljne ponude od kompanije Fly Dubai za direktne letove iz Dubaija, te da se očekuje da Vijeće ministara sutra odobri sredstva za finansiranje nekoliko čarter letova, koji bi bili sigurniji od komercijalnih.
- Čarter letovi također čekaju svoje slotove i raspored, ali vjerujem da ćemo u narednih nekoliko dana formalno započeti evakuaciju građana iz Ujedinjenih Arapskih Emirata. Dobili smo i ponude za Oman, gdje je situacija kompleksnija zbog većeg broja poleta i manjeg broja dostupnih slotova, a cijene su znatno više. Ipak, u ovom trenutku ne možemo se fokusirati previše na to - kazao je Konaković.
Naglasio je da će sva sredstva i troškovi biti potpuno transparentni i javno prezentirani, te da je u stalnom kontaktu s ministrima vanjskih poslova Srbije i Hrvatske koji su ponudili pomoć.
- Jedna grupa građana već je stigla, troje naših državljana doputovalo je u Beograd iz Egipta. Imamo informacije da su tri studentice na letu za Podgoricu, koji je poletio jutros. U stalnom smo kontaktu s izvršnim direktorima Croatia Airlinesa, Air Srbije, s kojima nas povezuju resorni ministri. Zajedničkim snagama nastojimo riješiti problem i evakuirati sve naše ljude - rekao je Konaković.
On je precizirao da je u Emiratima bilo oko hiljadu naših građana, u Kataru oko 300, u Kuvajtu stotinu, a u Bahreinu i Omanu nekoliko desetina, pri čemu su neki već prešli kopnom u Saudijsku Arabiju zahvaljujući pomoći tamošnje vlade koja je omogućila dobijanje viza na graničnim prelazima.
Konaković je naglasio da, iako spiskovi nisu potpuno uređeni, da se očekuje komercijalni let u subotu, kao i čarter letovi koji bi trebali biti finansirani odlukom Vijeća ministara.
- Naši ljudi trebaju se pridržavati pravila puta i ne izlagati se riziku, posebno jer Iran sada targetira američke ciljeve, a bilo je i najava da bi napadi mogli zahvatiti i ekonomske objekte koji se smatraju civilnim. Situacija se prati vrlo pažljivo, a komunikacija s građanima je dobra, do sada nismo čuli da je iko ostao uskraćen za informaciju - zaključio je ministar vanjskih poslova BiH Elmedin Konaković.