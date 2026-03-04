Ambasada Irana u Sarajevu najavila upisivanje u Knjigu žalosti povodom smrti ajatolaha Hamneija

Ambasada Islamske Republike Iran u Bosni i Hercegovini obavijestila je Ministarstvo vanjskih poslova BiH, kao i sve diplomatske misije i međunarodne organizacije akreditirane u Bosni i Hercegovini, da će povodom smrti ajatolaha Sejeda Ali Hamneija, vrhovnog vođe Islamske Republike Iran, biti otvorena Knjiga žalosti u Sarajevu.

Kako je navedeno u noti Ambasade, Knjiga žalosti bit će otvorena u prostorijama Ambasade Irana u Sarajevu, na adresi Obala Maka Dizdara 6, u četvrtak i petak, 5. i 6. marta 2026. godine, u terminu od 9 do 11 sati te od 13 do 15 sati.

Poruke saučešća moguće je uputiti i elektronskim putem, putem linka.

Ambasada Islamske Republike Iran u Bosni i Hercegovini uputila je izraze poštovanja Ministarstvu vanjskih poslova BiH te svim diplomatskim misijama i međunarodnim organizacijama akreditiranim u Bosni i Hercegovini.