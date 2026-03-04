FUP nakon sedam godina dobio direktora: Marić na čelu Federalne uprave policije, Šahinpašić zamjenik

Na današnjoj sjednici Vlade FBiH za novog direktora FUP-a imenovan je Igor Marić, potvrđeno je za portal "Avaza".

Za zamjenika direktora FUP-a imenovan je Vahidin Šahinpašić.

Tako je FUP nakon sedam godina dobio direktora, a u prethodnom periodu su njome upravljali vršioci dužnosti.

Podsjećamo, direktor FUP-a ne može biti iz reda istog naroda kao i ministar, a s obzirom da je ministar Ramo Isak Bošnjak, prilikom izbora se moralo voditi računa i o nacionalnoj strukturi.

Marić je dugogodišnji načelnik kriminalističke policije u MUP-u Zapadnohercegovačkog kantona.

Šahinpašić u FUP dolazi iz SIPA-e, gdje je vodio Odjel za ratne zločine, a bio je i načelnik kriminalističkog odjela ove agencije.