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POTVRĐENO ZA "AVAZ"

FUP nakon sedam godina dobio direktora: Marić na čelu Federalne uprave policije, Šahinpašić zamjenik

Tako je FUP nakon sedam godina dobio direktora, a u prethodnom periodu su njome upravljali vršioci dužnosti

Igor Marić i Vahidin Šahinpašić. Faktor.ba - Facebook

Piše: Sedin Spahic

4.3.2026

Na današnjoj sjednici Vlade FBiH za novog direktora FUP-a imenovan je Igor Marić, potvrđeno je za portal "Avaza".

Za zamjenika direktora FUP-a imenovan je Vahidin Šahinpašić.

Tako je FUP nakon sedam godina dobio direktora, a u prethodnom periodu su njome upravljali vršioci dužnosti.

Podsjećamo, direktor FUP-a ne može biti iz reda istog naroda kao i ministar, a s obzirom da je ministar Ramo Isak Bošnjak, prilikom izbora se moralo voditi računa i o nacionalnoj strukturi.

Marić je dugogodišnji načelnik kriminalističke policije u MUP-u Zapadnohercegovačkog kantona.

Šahinpašić u FUP dolazi iz SIPA-e, gdje je vodio Odjel za ratne zločine, a bio je i načelnik kriminalističkog odjela ove agencije.

# FUP
# VAHIDIN ŠAHINPAŠIĆ
# IGOR MARIĆ
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