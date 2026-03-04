Video / Reporter "Avaza" kod Zenice s kopačima uglja, Gaja na deponiji Rača: "Vidi mi ruku, pune žuljeva!"

Godinama na deponiji Rača kod Zenice ljudi kopaju, tragaju tako zarađujući koru hljeba. Nekada su tražili željezo, nekada bakar, ovisno o tome šta se iz Željezare, simbola Zenice odlagalo na ovoj deponiji. Danas je to ugalj. Mrki.
NA LICU MJESTA
Deponija Rača je godinama jedini izvor prihoda mnogim porodicama sela u okolici Zenice
Redžeb Doglod zvani Gaja pokazuje ruke pune žuljeva: Ovo je težak posao, ali mora se raditi. E. Trako / Avaz
Godinama na deponiji Rača kod Zenice ljudi kopaju, tragaju tako zarađujući koru hljeba. Nekada su tražili željezo, nekada bakar, ovisno o tome šta se iz Željezare, simbola Zenice odlagalo na ovoj deponiji. Danas je to ugalj. Mrki.
Rade tu i danas mještani Dogloda, Tetova, i drugih sela u blizini. Radi i staro i mlado. U posljednje vrijeme izbjegavaju novinare i kamere, a od dronova ima se, kažu, diže kosa na glavi. Kad god bi neko gore dolazio i snimao, sutra bi se inspekcija natovarila narodu koji samo zarađuje za osnovne životne potrebe, radeći itekako težak i zahtjevan posao.
Jedan od onih koji se ne boji stati pred kamere i razgovarati isključivo o svojoj sudbini i radu je Redžib Doglod.
- Da se predstavim, ja sam Redžib zvani Gaja Doglod iz Dogloda. Ovdje me svi znaju – govori punog srca i ponosa Redžib bez zadrške reporteru „Dnevnog avaza“, koji je jučer je posjetio deponiju Rača.
Gaja ispred svog kontejnera na deponiji Rača. E. Trako / Avaz
Kaže da ovaj posao radi već pune 22 godine.
- Nikada nisam pomišljao da idem igdje. Ovdje sam sam svoj gazda. A ko misli da je lahko zaraditi neka dođe. Evo dnevnica, evo sve. Eno obala pa kopaj, majstore. Lahko je nogu preko noge i kafa povazdan. Treba zaraditi pare za života. Evo vidi mi ruku, pune žuljeva – priča u dahu Redžib Doglod.
Na pitanje da li je pokušavao da traži drugi posao, Gaja kaže da nije.
- Kuća, porodica... nisam oženjen. Akobogda valjda će se naći štagod. Situiran sam. Potražnje ima. Uglja ima, ljudi traže. Kopam, borim se koliko mogu. Evo nabavio sam i kontejner stražarski. Bude stražar navečer na deponiji. Prije je bilo kriminala, a sad manje. Mi smo se spremili – otkriva nam Redžib.
Na pitanje boji li se kopati u jami, Redžib kaže da nije svejedno.
- Bilo je nesreća. Prije šest ili sedam godina su trojica ljudi poginuli u jami, plin ih ugušio. Mi sada radimo u jami. Trenutno idemo 100 metara pod zemlju. Pulcevima osiguramo hodnike – iskren je Redžib Doglod.
Ova deponija je u godinama poslije rata jedini izvor prihoda mnogima.
- Pa mi smo neki napustili školu i došli ovdje da zaradimo. Hvala Bogu pa nas niko ne dira. Bolje je nekako, da zaradiš, jer ako kradeš odeš u zatvor. Ovako, Bogami dođeš zaradiš pa pet pet, ili deset deset, elhamdulilah. Dvije vreće ćumura su 20 maraka – dodaje na kraju Redžib Doglod.
Ako bereš čist ćumur, možeš nabrati 10 vreća za dan, govore kopači.
Kompletan videoprilog o posjeti deponiji Rača pogledajte u videoprilogu na početku teksta.
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