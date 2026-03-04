Imenovani novi članovi Nadzornog odbora KCUS-a: Bogomir Barbić će biti predsjednik

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donijela Rješenje kojim se Franjo Jurić postavlja na dužnost zamjenika direktora Kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa u Bihaću na period od četiri godine. Prethodno je doneseno Rješenje o razrješenju dosadašnjeg zamjenika direktora KPZ poluotvorenog tipa u Bihaću zbog isteka perioda na koji je imenovan.

Vlada Federacije BiH je donijela Rješenje kojim se za predsjednicu Upravnog odbora Fondacije za kinematografiju privremeno se imenuje Nikolina Topić, do okončanja natječajnog postupka, a najduže na period do tri mjeseca. Prethodno je doneseno Rješenja o razrješenju dosadašnjeg predsjednika Upravnog odbora Fondacije za kinematografiju zbog podnošenja ostavke.

Doneseno je i Rješenje kojim se imenuje Nadzorni odbor Univerzitetskog kliničkog centra Sarajevo u sastavu Bogomir Barbić (predsjednik), te Adina Gračić i Berina Hasanefendić (članovi), na period od četiri godine.