Stevandić: "Ne možemo nikada biti na strani Hamasa, mudžahedina i onih koji su dolazili ovdje i sjekli srpske glave"

Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske kaže da je stav ovog bh. entiteta jasan spram dešavanja na Bliskom istoku

Nenad Stevandić, predsjednik Narodne skupštine RS-a, danas je izjavio da je "pozicija Republike Srpske jasna kada je riječ o stanju na Bliskom istoku jer ne može biti na strani Hamasa i mudžahedina".

On je naveo da je važno razumjeti položaj jevrejskog naroda i Izraela, s obzirom na ono što su proživjeli u prošlosti.

- Mi moramo čuvati svoj mir, stabilnost i bezbjednost. Budući da dijelimo mnoge zajedničke vrijednosti sa pripadnicima jevrejskog naroda, ja bih se osvrnuo na jednu rečenicu koja govori o tome kada je bio prvi napad na Izrael, da on ne bi postojao da se ne brani, rekao je Stevandić novinarima.

Potom je spomenuo Hamas i mudžahedine.

- Ne možemo nikada biti na strani Hamasa, mudžahedina i onih koji su dolazili ovdje i sjekli srpske glave, poručio je on.