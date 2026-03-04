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PRVA IZJAVA

Novi direktor FUP-a Igor Marić za "Avaz": Prijem stručnih kadrova, cyber kriminalitet i edukacija među prioritetima

Tim stvarima dajem važnost, to su neki prioriteti, a sve ostalo dođe jedno s drugim, rekao je

Igor Marić. Fena

Alen Bajramovic
Piše: Alen Bajramovic

4.3.2026

Nakon sedam godina Federalna uprava policije konačno je dobila direktora. Na današnjoj sjednici Vlade FBiH na ovu dužnost imenovan je Igor Marić, dok je njegov zamjenik Vahidin Šahinpašić. U prvoj izjavi nakon imenovanja, Marić je za "Avaz" iznio neke od osnovnih prioriteta.

- Raditi na popunjavanju, smjeni kadrova zbog odlaska u mirovinu, penzionisanja starih kadrova, uz prijem novih, stručnih ljudi i iz drugih policijskih agencija, uz prilagođavanje pravilnika i zakona. Nastojat ćemo podići operativnost na višu razinu, te poboljšati saradnju sa tužiteljstvima, sudovima, županijskim i kantonalnim MUP-ovima, ali i regionalnu saradnju i koordinaciju s agencijama - kaže Marić.

Najavljuje i jačanje obavještajnog rada i nastavak borbe protiv svih oblika kriminala i organiziranog kriminala.

- Naglasak će biti na cyber kriminalitetu i edukaciji kadrova. Svakodnevno se javljaju novi pojavni oblici kriminaliteta. Raditi i po pitanjima privrednog kriminaliteta, više godina sam radio na tom referatu. Tim stvarima dajem važnost, to su neki prioriteti, a sve ostalo dođe jedno s drugim - ističe Igor Marić, novi direktor FUP-a.

# FUP
# IGOR MARIĆ
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