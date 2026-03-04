Novi direktor FUP-a Igor Marić za "Avaz": Prijem stručnih kadrova, cyber kriminalitet i edukacija među prioritetima

Nakon sedam godina Federalna uprava policije konačno je dobila direktora. Na današnjoj sjednici Vlade FBiH na ovu dužnost imenovan je Igor Marić, dok je njegov zamjenik Vahidin Šahinpašić. U prvoj izjavi nakon imenovanja, Marić je za "Avaz" iznio neke od osnovnih prioriteta.

- Raditi na popunjavanju, smjeni kadrova zbog odlaska u mirovinu, penzionisanja starih kadrova, uz prijem novih, stručnih ljudi i iz drugih policijskih agencija, uz prilagođavanje pravilnika i zakona. Nastojat ćemo podići operativnost na višu razinu, te poboljšati saradnju sa tužiteljstvima, sudovima, županijskim i kantonalnim MUP-ovima, ali i regionalnu saradnju i koordinaciju s agencijama - kaže Marić.