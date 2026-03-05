Prije 66 godina rođen bh. književnik Zilhad Ključanin

Na današnji dan 1960. godine, u Trnovi kod Sanskog Mosta rođen je Zilhad Ključanin, jedan od najznačajnijih savremenih bosanskohercegovačkih književnika. U Sarajevu je diplomirao filozofiju i sociologiju na Filozofskom fakultetu, a u Zagrebu na Filozofskom fakultetu magistrirao književno-teorijske nauke. Doktorirao je u Sarajevu na Filozofskom fakultetu, gdje je potom bio i profesor. Pisao je pjesme, prozu, književnu kritiku, drame, scenarije, eseje i novinske tekstove. Djela su mu prevedena na bugarski, engleski, francuski, makedonski, njemački, slovenski, španski i turski jezik. Brojna djela i nagrade Djela: “Sehara”, “Mlade pjesme”, “San urednog čovjeka”, “Pjesme nevinosti”, “Da, ja prezirem Srbe”, roman “Šehid” i drama “Šehid”, “Kad puknu pupoljci”, “Nikad nisam bio u Bosni”, “Četiri zlatne ptice”, “Koliko je srce u mrava”, “Sarajevska Hagada i druge price”, “Ti si moja P.”, “Muholovac”, “Male priče od životne važnosti”, “Švedsko srce moje majke”, “Dom Aurore Borealis”, “Godina dana poezije”, “Vikendica”, “Smrt ima dijamantnu pesnicu i udara me njom u potiljak”, “Galebovi”, “Krtice”, “Spas”, “Čarobnjak vode”, “Kultur Schok”, “Šeherzadina djeca”, “Lažne trudnice”. Priredio je “Panoramu pobožne bošnjačke poezije XX stoljeća”. Drama “Šehid”, napisana prema istoimenom romanu iz 1994. godine, premijerno je izvedena 7. decembra 1999. godine u Bosanskom narodnom pozorištu Zenica, u režiji Slobodana Stojanovića. Knjučanin je dobitnik brojnih nagrada, među kojima se izdvajaju: Nagrada “Mak Dizdar”, Nagrada Književne omladine BiH za najbolju knjigu pisaca do 30 godina starosti, Plaketa Unsko-sanskog kantona, Nagrada “Bosanske riječi” za roman godine, Nagrada Društva pisaca Bosne i Hercegovine, Nagrada “Zija Dizdarević”, Nagrada “Alija Isaković”, Nagrada “Skender Kulenović”, Nagrada BHR1, Nagrada Fondacije za izdavaštvo Federalnog ministarstva kulture i sporta (2010., 2011., 2012., 2014.). Bio je član Društva pisaca Bosne i Hercegovine. Preminuo je u Sarajevu, 6. juna 2016. godine.

Gerard Merkator . Wikipedia.org Gerard Merkator . Wikipedia.org

Rođen Gerard Merkator, izumitelj tehnike izrade globusa 1512. - Rođen Gerard Merkator (Gerhard Mercator), njemačko-holandski kartograf. Ostao je zapamćen po kartografskoj projekciji korištenoj u izradi karte svijeta koja je prema njemu nazvana Merkatorovom projekcijom. Također, Merkator je izmislio tehniku izrade globusa, kako nebeskih tako i zemaljskih, putem tehnika relativne masovne proizvodnje. 1534. - Umro italijanski slikar Antonio Alegri da Koređo (Allegri da Correggio), koji je obrađivao religiozne i mitološke teme. Njegovo slikarstvo je raznježeno, senzualno i dekorativno, s osjećanjem za odnose svijetlo-tamno, što je uočljivo u najznačajnijim djelima: freskama u crkvi Svetog Jovana u Parmi, slikama "Mistično vjenčanje Svete Katarine", "Jupiter i Antiopa", "Leda", "Bogorodica sa Svetim Đorđem". 1696. - Rođen italijanski slikar Đovani Batista Tijepolo (Giovanni Battista Tiepolo), posljednji veliki venecijanski majstor, jedan od najvećih dekorativnih umjetnika 18. vijeka. Njegovi glavni radovi - freske velikih dimenzija, rađene su u maniru rokokoa, u nadbiskupskoj palači u Udinama, u palači Labija u Veneciji, u biskupskoj rezidenciji u Vircburgu i u kraljevskoj palači u Madridu. 1827. - Umro francuski astronom, matematičar i fizičar Pjer Simon Laplas (Pierre-Simon Laplace), koji je dokazao nepromjenljivost srednjih udaljenosti planeta od Sunca, izučavao porijeklo velikih nejednakosti Jupitera i Saturna, stabilitet Sunčevog sistema, oblik Zemlje, eliptičnost putanja planeta, plimu i oseku. Razvio je i teoriju vjerovatnoće. Bavio se i politikom i kratko je bio ministar unutrašnjih poslova, zatim senator. Djela: "Nebeska mehanika", "Prikaz sistema svijeta", "Analitička teorija vjerovatnoće", "Pregled historije astronomije". 1827. - Preminuo italijanski fizičar Alesandro Volta (Alessandro), koji je, izučavajući elektricitet, pronašao elektrofor, galvanski element, bateriju galvanskih elemenata. Po njemu su mnogi pojmovi u fizici dobili ime - volt, voltamper, Voltin luk. 1871. - Rođena Roza Luksemburg (Rosa Luxemburg), njemačka socijaldemokratska političarka, jedna od najvećih revolucionarki dvadesetog vijeka, koja je ujedno i simbol borbe žena za ravnopravnost. Osim političkog djelovanja u Njemačkoj, bila je suosnivač Socijaldemokratske stranke Kraljevine Poljske (SDKP), od koje je kasnije nastala Socijaldemokratska stranke Kraljevine Poljske i Litvanije (SDKPiL) spajanjem s litvanskom socijaldemokratskom organizacijom.

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