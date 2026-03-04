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SARAJEVO

Konaković, Ćudić i Šteta se sastali uoči sjednice Skupštine KS

Sabina Ćudić je u objavi na društvenim mrežama navela da je "razgovor bio dug, na momente težak, ali u konačnici produktivan i kolegijalan"

Konaković, Čudić i Šteta. Instagram

M. Až.

4.3.2026

U prostorijama Naše stranke u Sarajevu održan je sastanak delegacija stranaka Trojke, uoči sjednice Skupštine Kantona Sarajevo zakazane za petak, 6. marta. Na toj sjednici bit će razmatrana ostavka premijera Kantona Sarajevo Nihada Uka.

Predsjednica Naše stranke Sabina Ćudić je u objavi na društvenim mrežama navela da je "razgovor bio dug, na momente težak, ali u konačnici produktivan i kolegijalan".

- Cijenim direktne razgovore sa kolegama, a najviše to što smo došli do zajedničkog zaključka: Trojka i naša saradnja nemaju alternativu - poručila je Ćudić.

# SABINA ĆUDIĆ
# ADNAN ŠTETA
# ELMEDIN KONAKOVIĆ
# TROJKA
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