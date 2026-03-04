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NAKON SASTANKA S VLADOM

Otkazan protest radnika Nove Željezare Zenica

Sindikat će, najavljuju, pratiti realizaciju dogovorenog i u skladu s tim poduzimati naredne korake

Otkazan protest radnika. FENA

FENA

4.3.2026

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na današnjem sastanku u Sarajevu obećala je dati svoju saglasnost na Odluku o zaštiti domaće proizvodnje, u vidu uvoznih carina, a koju donosi Vijeće ministara BiH, pa se za sutra najavljeni protest u Sarajevu odgađa - saopćili su iz Sindikata Nove Željezare Zenica.

Sindikat će, najavljuju, pratiti realizaciju dogovorenog i u skladu s tim poduzimati naredne korake.

- Danas je, sa početkom u 15 sati, u sjedištu Ministarstva energije, rudarstva i industrije FBiH održan sastanak u vezi s aktuelnom problematikom u Novoj Željezari Zenica.

Na poziv ministra Vedrana Lakića, sastanku su prisustvovali predstavnici Uprave Nove Željezare Zenica Ahmed Hamzić, Gordan Pavlović i Saša Božić; predstavnici sindikata Almir Salihović, Kenan Mujkanović i Rašid Fetić.

S ciljem očuvanja proizvodnje i radnih mjesta, postignut je dogovor o davanju saglasnosti od strane Vlade FBiH na Odluku o zaštiti domaće proizvodnje u vidu uvoznih carina - istaknuli su iz tog sindikata.

Glavni odbor Sindikata Nova Željezara Zenica bio je za sutra u 10 sati zakazao protest pred Vladom FBiH, ali je on danas otkazan. 

# VLADA FBIH
# NOVA ŽELJEZARA ZENICA
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