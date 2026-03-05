Stanje na putevima: Kraći zastoji na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi

Prohodnost puteva u Bosni i Hercegovini jutros je dobra. Do kraćih zastoja dolazi jedino na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Ponegdje u višim planinskim predjelima upozorava se na smanjenu vidljivost zbog magle. Izdvajaju se putni pravci Kupres-Šuica i Bosansko Grahovo-Drvar, kao i puteve na širem području Sokoca.

Vozačima se savjetuje da voze maksimalno oprezno i da obavezno drže odstojanje između vozila.

Zabranjeno je kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobro Polje-Miljevina. Vozila ukupne mase do 3,5 tone mogu koristiti cestu preko Grebka ili Kalinovika (ima 19 km makadamske ceste), dok teretna vozila moraju saobraćati preko Rogatice i Ustiprače.

U toku je izgradnja bukobrana na dionici autoceste A-1 Sarajevo sjever-Podlugovi, zbog čega je saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku.

Zbog izvođenja radova na monitoringu okolnog tla na dionici autoceste A-1 Sarajevo zapad-Lepenica, u zoni petlje Lepenica i tunela Igman, saobraća se dvosmjerno, desnom trakom.

Na magistralnoj cesti Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 t saobraćaj i dalje obustavljen.

Na graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila su kratkotrajna, saopćeno je iz IC BiHAMK-a.