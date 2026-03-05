Let aviona iz Dubaija za Sarajevo potvrđen za danas u 15:45 sati

Let aviona iz Dubaija za Sarajevo potvrđen je za danas u 15.45 sati. Očekuje se da će ovim letom u Bosnu i Hercegovinu doputovati ukupno 156 bosanskohercegovačkih državljana, kojima su već izdate putne karte, potvrdio je za Fenu ambasador Bosne i Hercegovine u Ujedinjenim Arapskim Emiratima (UAE) Bojan Đokić.

Riječ je o organiziranom povratku bh. državljana iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, a putnicima su osigurani svi neophodni dokumenti za realizaciju putovanja. Prema dostupnim informacijama, dolazak aviona na Međunarodni aerodrom u Sarajevu očekuje se u skladu s planiranim rasporedom leta.

Prevoz bh. državljana prvobitno je trebao biti realiziran u srijedu, međutim let je tada otkazan zbog smanjenog broja slotova, odnosno zbog aerodromskih ograničenja koja se odnose na dozvoljeni broj polijetanja i slijetanja u određenom vremenskom periodu. Takva ograničenja ponekad se uvode iz operativnih razloga ili zbog regulacije zračnog saobraćaja.

Nakon što su ispunjeni potrebni operativni uslovi i osigurani novi termini, let je ponovo zakazan za danas, čime je omogućen povratak planiranog broja putnika u Bosnu i Hercegovinu. Ambasada Bosne i Hercegovine u Ujedinjenim Arapskim Emiratima bila je uključena u koordinaciju i komunikaciju s nadležnim institucijama kako bi se organizacija ovog leta uspješno realizovala.