Vlada FBiH pokreće proceduru zabrane fizičkog kažnjavanja djece

Vlada Federacije BiH prihvatila je inicijativu za uvođenje zakonske zabrane fizičkog kažnjavanja djece, koja će biti razmatrana kroz izradu novog Porodičnog zakona.

Iz Federalnog ministarstva pravde potvrđeno je da je inicijativu pokrenula Vildana Bešlija, delegatkinja Naše stranke u Domu naroda Parlamenta Federacije BiH.

Bešlija je poručila da nasilju nad djecom nema mjesta ni u jednom okruženju te da zaštita njihovog dostojanstva i prava mora biti prioritet. Naglasila je da će se zalagati da zabrana bude primjenjiva svuda – u porodici, obrazovnim ustanovama i drugim institucijama – ističući da djeca nisu ničije vlasništvo, već nosioci punih prava.

Dodala je da Federacija BiH sada ima priliku napraviti važan civilizacijski korak i uskladiti svoje zakonodavstvo s evropskim i međunarodnim standardima zaštite djece.

Također je podsjetila da zabrana fizičkog kažnjavanja djece već postoji u zakonima Republike Srpske te da je potrebno osigurati jednaku pravnu zaštitu za svu djecu na teritoriji Bosne i Hercegovine.

Iz Naše stranke navode i da je većina zemalja Zapadnog Balkana već uvela ovakvu zabranu, među kojima su Hrvatska, Slovenija, Crna Gora i Sjeverna Makedonija.