Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

NOVI PORODIČNI ZAKON

Vlada FBiH pokreće proceduru zabrane fizičkog kažnjavanja djece

Iz Naše stranke navode i da je većina zemalja Zapadnog Balkana već uvela ovakvu zabranu

Zabrana fizičkog kažnjavanja djece. Unsplash

Z. V.

5.3.2026

Vlada Federacije BiH prihvatila je inicijativu za uvođenje zakonske zabrane fizičkog kažnjavanja djece, koja će biti razmatrana kroz izradu novog Porodičnog zakona.

Iz Federalnog ministarstva pravde potvrđeno je da je inicijativu pokrenula Vildana Bešlija, delegatkinja Naše stranke u Domu naroda Parlamenta Federacije BiH.

Bešlija je poručila da nasilju nad djecom nema mjesta ni u jednom okruženju te da zaštita njihovog dostojanstva i prava mora biti prioritet. Naglasila je da će se zalagati da zabrana bude primjenjiva svuda – u porodici, obrazovnim ustanovama i drugim institucijama – ističući da djeca nisu ničije vlasništvo, već nosioci punih prava.

Dodala je da Federacija BiH sada ima priliku napraviti važan civilizacijski korak i uskladiti svoje zakonodavstvo s evropskim i međunarodnim standardima zaštite djece.

Također je podsjetila da zabrana fizičkog kažnjavanja djece već postoji u zakonima Republike Srpske te da je potrebno osigurati jednaku pravnu zaštitu za svu djecu na teritoriji Bosne i Hercegovine.

Iz Naše stranke navode i da je većina zemalja Zapadnog Balkana već uvela ovakvu zabranu, među kojima su Hrvatska, Slovenija, Crna Gora i Sjeverna Makedonija.

# DJECA
# KAŽNJAVANJE DJECE
# VLADA FBIH
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (1)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.