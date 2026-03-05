Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

OGLASIO SE

Krišok: Samo predsjedavajući arbitar može utvrditi da li je prekršena arbitražna odluka, senzacionalističke izjave nisu u interesu Brčkog

Potpuna i dosljedna implementacija Konačne arbitražne odluke i poštivanje Statuta Brčko Distrikta i dalje ostaju najviši prioriteti predsjedavajućeg arbitra i supervizora za Brčko Distrikt

Luis Krišok. OHR

S. S.

5.3.2026

Kupovina nekorištenog objekta kockarnice u Brčko Distriktu, takozvane “Srpske kuće”, od strane Republike Srpske, dovela je do tvrdnji da je Konačna arbitražna odluka za Brčko prekršena ili dovedena u opasnost, saopćeno je iz OHR-a.

- Potpuna i dosljedna implementacija Konačne arbitražne odluke i poštivanje Statuta Brčko Distrikta i dalje ostaju najviši prioriteti predsjedavajućeg arbitra i supervizora za Brčko Distrikt. U isključivoj je nadležnosti predsjedavajućeg arbitra i Arbitražnog tribunala da utvrde kada i da li je došlo do kršenja Konačne odluke. Supervizor pozdravlja nedavnu zajedničku izjavu čelnika Brčko Distrikta u kojoj se obavezuju na rješavanje svih pitanja na odgovoran način, dijalogom i u skladu sa odredbama Konačne odluke - naveli su iz OHR-a.

- Brčko Distrikt je školski primjer uspješne multietničke uprave. Njegovi lideri zaslužuju našu punu podršku. Podrivanje njihovih napora senzacionalističkim izjavama nije u interesu ni Brčkog ni Bosne i Hercegovine - poručio je zamjenik visokog predstavnika i supervizor za Brčko Luis Krišok.

# OHR
# LOUIS CRISHOCK
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (4)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.