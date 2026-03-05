Krišok: Samo predsjedavajući arbitar može utvrditi da li je prekršena arbitražna odluka, senzacionalističke izjave nisu u interesu Brčkog

Kupovina nekorištenog objekta kockarnice u Brčko Distriktu, takozvane “Srpske kuće”, od strane Republike Srpske, dovela je do tvrdnji da je Konačna arbitražna odluka za Brčko prekršena ili dovedena u opasnost, saopćeno je iz OHR-a.

- Potpuna i dosljedna implementacija Konačne arbitražne odluke i poštivanje Statuta Brčko Distrikta i dalje ostaju najviši prioriteti predsjedavajućeg arbitra i supervizora za Brčko Distrikt. U isključivoj je nadležnosti predsjedavajućeg arbitra i Arbitražnog tribunala da utvrde kada i da li je došlo do kršenja Konačne odluke. Supervizor pozdravlja nedavnu zajedničku izjavu čelnika Brčko Distrikta u kojoj se obavezuju na rješavanje svih pitanja na odgovoran način, dijalogom i u skladu sa odredbama Konačne odluke - naveli su iz OHR-a.