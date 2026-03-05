Mensud Keleštura i Hazim Jašarević negirali krivnju za zločin u Vitezu

Mensud Keleštura i Hazim Jašarević negirali su krivnju za zločin u Vitezu počinjen u junu 1993. godine, odnosno učešće u artiljerijskom napadu u kojem je smrtno stradalo osmero djece hrvatske nacionalnosti i petero ranjeno.

Mensud Keleštura i Hazim Jašarević se terete da su 10. juna 1993. učestvovali u artiljerijskom napadu na civilno stanovništvo prigradskog naselja Podgradina.

Keleštura se, u svojstvu komandanta 325. brdske brigade Armije BiH, tereti da je naredio potčinjenoj Brigadnoj artiljerijskoj grupi (BrAG) da izvrši artiljerijski napad na Podgradinu, u kojoj je živjelo gotovo isključivo civilno stanovništvo hrvatske nacionalnosti, iako je bio svjestan da taj napad, izveden u vrijeme primirja i u naseljenom mjestu, može dovesti do stradanja civila.

Jašarević je optužen da je, kao komandir BrAG-a, izvršio tu naredbu preko sebi potčinjenih pripadnika artiljerijske grupe i da je također znao da se ne radi o vojnom cilju i da može nastupiti posljedica za civilno stanovništvo, na šta je pristao.

Iz Suda BiH je ranije saopćeno da su Jašareviću potčinjeni pripadnici BrAG-a ispalili artiljerijsku minobacačku minu kalibra 120 milimetra, s lokaliteta Podlazine koja je pala između porodičnih kuća, na dječije igralište “Kod koša”, kojom prilikom je, usljed eksplozije mine, smrtno stradalo osmero i ranjeno još petero djece hrvatske nacionalnosti.

S obzirom da su optuženi negirali krivnju, predmet će biti proslijeđen Vijeću, koje će zakazati početak suđenja, javlja BIRN BiH.