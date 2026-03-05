Banjalučki sud odbio zahtjev Suda BiH: Dodik ostaje predsjednik SNSD-a

Osnovni sud u Banjoj Luci već je donio pravosnažno rješenje o zahtjevu da se lider SNSD-a Milorad Dodik izbriše iz registra kao predsjednik stranke, kojim je takav zahtjev odbijen, navedeno je u odgovoru Sudu BiH na ponovni zahtjev sutkinje Suda BiH Sena Uzunović.

Osnovni sud je u odgovoru za RTRS podsjetio Uzunović da je u tročlanom vijeću donio rješenje koje je pravosnažno od 25. decembra prošle godine, a prema tom rješenju, Dodik ostaje predsjednik SNSD-a.

Sud je konstatovao da je Dodik funkcioner SNSD-a, a ne sama stranka i da se iz tih razloga ne mogu primijeniti odredbe 26. i 27. Zakona o političkim organizacijama.

Također, konstatovano je da se ni po Zakonu o vanparničnom postupku ne može reagovati u ovom pitanju.