Formira se Radna skupina za traženje rješenja u sektoru saobraćajnog prijevoza

Vijeće ministara BiH na današnjoj sjednici upoznato je s dopisom Konzorcijuma Logistika u vezi s zahtjevima za rješavanje pitanja s kojima se suočava sektor međunarodnog cestovnog prijevoza robe zbog restriktivnih pravila boravka u okviru Evropske unije.

Vijeće ministara BiH predložilo je članove Radne skupine koja će koordinirati aktivnosti na multilateralnoj i bilateralnoj razini, s ciljem postizanja rješenja u ovom području.

U Radnu skupinu predloženi su ministri komunikacija i prometa, sigurnosti te vanjskih poslova, uz još po jednog člana iz ovih ministarstava.

Vijeće ministara BiH zatražilo je od Vanjskotrgovinska komore BiH, Konzorcijuma Logistika i entitetskih privrednih komora da hitno dostave prijedloge svojih članova, kako bi ova radna skupina bila formirana u što kraćem roku.

Vijeće ministara BiH ponovo je istaklo važnost koordiniranog i jedinstvenog pristupa vlada zemalja Zapadnog Balkana (WB6) prema institucijama Europske unije radi sustavnog i trajnog rješavanja problema autoprijevoznika iz regije na granicama prema Evropskoj uniji zbog primjene Uredba (EU) 2016/399, kojom se propisuje pravilo boravka od 90 dana unutar razdoblja od 180 dana. Ovo pitanje bilo je razmatrano i na sastancima u okviru Plana rasta te tokom susreta u sklopu Berlinskog procesa, ali rješenja nema uprkos intenzivnim naporima institucija BiH.