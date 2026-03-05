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BLISKI ISTOK

Analitičar Miljan Mladenović za "Avaz": Rat nema jasnu podršku među građanima SAD, trenutno je veliki broj opcija na stolu

On smatra da u ovom trenutku vrijeme ne ide u prilog predsjedniku SAD-a Donaldu Trampu i da je on pod najvećim udarom

Mladenović: Rat nema jasnu podršku. Facebook/AP

Alen Bajramovic
Piše: Alen Bajramovic

5.3.2026

Previše je nepoznanica da bi se u ovom trenutku moglo procijeniti koliko će trajati sukob na Bliskom istoku, kaže istraživački analitičar iz Beograda, Miljan Mladenović, te dodaje da različiti signali dolaze i od glavnih aktera - SAD i Irana, a da ostale zemlje Bliskog istoka, kao i države EU nisu jasno opredjeljene.

- Utisak je da, uprkos inicijalno veoma preciznom startu Izraela i SAD-a, vođstvo Irana nije otišlo u pravcu koji je Tramp očekivao. Trenutno je ogroman broj opcija na stolu i tek kada bude određen daljnji pravac djelovanja i bude jasna koalicija zemalja oko SAD-a i Izraela možemo govoriti o realnim dometima i eventualnim procjenama do kada bi sve to moglo biti gotovo i s kakvim gubicima na obje strane – kaže Mladenović.

On smatra da u ovom trenutku vrijeme ne ide u prilog predsjedniku SAD-a Donaldu Trampu i da je on pod najvećim udarom.

- Rat nema jasnu podršku među građanima SAD-a, nema jasne podrške od partnera, svaki dan ratovanja mnogo košta građane, što se kosi s njegovim inicijalnim obećanjima o boljoj ekonomiji. I ključno - midterms izbori se bliže, a trendovi u ovom trenutku ukazuju da bi Republikanci mogli pretrpjeti jedan od najtežih poraza u dužem periodu – naglašava Mladenović.

# BLISKI ISTOK
# IZRAEL
# IRAN
# SAD
# DONALD TRUMP
# MILAN MLADENOVIĆ
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