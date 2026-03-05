Državljani BiH koji su boravili u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, večeras su sletjeli iz Dubaija na Međunarodni aerodrom u Sarajevu.
Riječ je o 156 bosanskohercegovačkih državljana, kojima su već ranije izdate putne karte.
"AVAZ" NA LICU MJESTA
Putnicima su bili osigurani svi neophodni dokumenti za realizaciju putovanja
Državljani BiH iz Dubaija uspješno sletjeli avionom na Međunarodni aerodrom u Sarajevu. E. Abaz / Avaz
Državljani BiH koji su boravili u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, večeras su sletjeli iz Dubaija na Međunarodni aerodrom u Sarajevu.
Riječ je o 156 bosanskohercegovačkih državljana, kojima su već ranije izdate putne karte.
Putnicima su bili osigurani svi neophodni dokumenti za realizaciju putovanja.
Prijevoz bh. državljana prvobitno je trebao biti realiziran u srijedu, međutim let je tada otkazan zbog smanjenog broja slotova, odnosno zbog aerodromskih ograničenja koja se odnose na dozvoljeni broj polijetanja i slijetanja u određenom vremenskom periodu.
Ambasada Bosne i Hercegovine u Ujedinjenim Arapskim Emiratima bila je uključena u koordinaciju i komunikaciju s nadležnim institucijama kako bi se organizacija ovog leta uspješno realizovala.
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