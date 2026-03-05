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Državljani BiH iz Dubaija uspješno sletjeli avionom na Međunarodni aerodrom u Sarajevu

Putnicima su bili osigurani svi neophodni dokumenti za realizaciju putovanja

Državljani BiH iz Dubaija uspješno sletjeli avionom na Međunarodni aerodrom u Sarajevu. E. Abaz / Avaz

Piše: Marko Aždajić

5.3.2026

Državljani BiH koji su boravili u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, večeras su sletjeli iz Dubaija na Međunarodni aerodrom u Sarajevu.

Riječ je o 156 bosanskohercegovačkih državljana, kojima su već ranije izdate putne karte. 

Putnicima su bili osigurani svi neophodni dokumenti za realizaciju putovanja.

Prijevoz bh. državljana prvobitno je trebao biti realiziran u srijedu, međutim let je tada otkazan zbog smanjenog broja slotova, odnosno zbog aerodromskih ograničenja koja se odnose na dozvoljeni broj polijetanja i slijetanja u određenom vremenskom periodu.

Ambasada Bosne i Hercegovine u Ujedinjenim Arapskim Emiratima bila je uključena u koordinaciju i komunikaciju s nadležnim institucijama kako bi se organizacija ovog leta uspješno realizovala.

Pogledajte šta su zabilježili "Avazovi" fotoreporteri. 

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# PUTNICI
# LET
# MEĐUNARODNI AERODROM SARAJEVO
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