Bh. državljani koji su sletjeli u Sarajevo: "Nije nam svejedno bilo"

Državljani BiH sletjeli su avionom iz Dubaija na Međunarodni aerodrom u Sarajevu, ovo je bio direktni let.
Vera Stevanović iz Banja Luke jedna je od građana naše države koja je boravila u UAE.
Kako je istakla, postojala su dva leta koja su otkazana.
DIREKTNI LET
Dubai je nestvaran kao i ova situacija, rekla je ona između ostalog
Državljani BiH sletjeli su avionom iz Dubaija na Međunarodni aerodrom u Sarajevu, ovo je bio direktni let.
Vera Stevanović iz Banja Luke jedna je od građana naše države koja je boravila u UAE.
Kako je istakla, postojala su dva leta koja su otkazana.
- Dubai je nestvaran kao i ova situacija – rekla je ona između ostalog.
Refik Parkinseli za medije je izjavio večeras da mu je ovo jedno novo iskustvo, s obzirom da je mlad i imao 20 godina.
- Nisam nikad zamislio da ću proći bilo šta. Nije svejedno, ali eto lijepo je bilo, koliko je moglo – istakao je on.
Među pristunima koji su se vratili večeras u Sarajevu je i Samra Menzilović, influenserka.
- Ono što sam mogla vidjeti, jeste da aerdoromi nisu oštećeni kako se pričalo. Sve je kako treba, samo je manje letova. Čak su nas i dva vojna aviona pratila, zbog pojačane sigurnosti. Bili smo u komunikaciji sa Ambasadom, ali mene je malo iznervirala činjenica da su nam rekli da imaju biznis karte za 7000 KM. Umjesto da kupe i daju prioritetnim licima - rekla je Menzilović između ostalog.
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