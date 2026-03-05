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DIREKTNI LET

Bh. državljani koji su sletjeli u Sarajevo: "Nije nam svejedno bilo"

Dubai je nestvaran kao i ova situacija, rekla je ona između ostalog

Sa aerodroma u Sarajevu - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
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M. Aždajić - E. Abaz

5.3.2026

Državljani BiH sletjeli su avionom iz Dubaija na Međunarodni aerodrom u Sarajevu, ovo je bio direktni let.

Vera Stevanović iz Banja Luke jedna je od građana naše države koja je boravila u UAE.

Kako je istakla, postojala su dva leta koja su otkazana.

- Dubai je nestvaran kao i ova situacija – rekla je ona između ostalog.

Refik Parkinseli za medije je izjavio večeras da mu je ovo jedno novo iskustvo, s obzirom da je mlad i imao 20 godina.

- Nisam nikad zamislio da ću proći bilo šta. Nije svejedno, ali eto lijepo je bilo, koliko je moglo – istakao je on.

Među pristunima koji su se vratili večeras u Sarajevu je i Samra Menzilović, influenserka. 

- Ono što sam mogla vidjeti, jeste da aerdoromi nisu oštećeni kako se pričalo. Sve je kako treba, samo je manje letova. Čak su nas i dva vojna aviona pratila, zbog pojačane sigurnosti. Bili smo u komunikaciji sa Ambasadom, ali mene je malo iznervirala činjenica da su nam rekli da imaju biznis karte za 7000 KM. Umjesto da kupe i daju prioritetnim licima - rekla je Menzilović između ostalog.

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# SARAJEVO
# BIH
# DUBAI
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