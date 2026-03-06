Mitropolit Boris Bojović: Simbol međureligijskog dijaloga

Mitropolit Crnogorske pravoslavne crkve Boris Bojović boravio je u Srebrenici s muftijom tuzlanskim Vahidom ef. Fazlovićem, a njihov susret ocijenjen je kao simboličan čin koji potvrđuje značaj saradnje među vjerskim zajednicama u regionu koji i dalje nosi teret teške prošlosti.

Prisustvo mitropolita u Srebrenici poslalo je snažnu poruku o važnosti međureligijskog dijaloga, pomirenja i izgradnje trajnog mira na prostoru zapadnog Balkana.

U javnosti je poznat po angažmanu u vjerskom i društvenom životu, kao i po učestvovanju u inicijativama koje promovišu međureligijski dijalog i saradnju u regionu.

Iz Srebenice je poslao poruku da je ključno da buduće generacije ne zaborave žrtve i da se sjećanje njeguje s empatijom i poštovanjem, naglašavajući važnost univerzalnog poštovanja prema svim nevinim žrtvama širom svijeta.

Upravo iz Srebrenice, mjesta dubokog stradanja, svijetu je poručio da su dijalog, razumijevanje i zajedničko djelovanje ključni za stabilnu i mirnu budućnost regiona.