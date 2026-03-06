PR SOS Dječija sela u BiH Mirela Nalić: Život je ljepši u raznolikosti

Ime i prezime: Mirela Nalić.
Datum i mjesto rođenja: 13. decembar 1988., Travnik.
Šta prvo uradite kad se probudite: Podsjetim se da je svako jutro nova prilika da budem bolja.
Da niste to što jeste, čime biste se bavili: Vjerovatno bih bila trener ili psiholog.
Šta Vam je bio prvi posao u životu: Call agent u odjelu naplate.
Kada biste samo jednu stvar mogli ponijeti na pusti otok, šta bi to bilo: Knjigu.
Šta gledate na televiziji: U slobodno vrijeme humoristične „old school“ serije.
Šta Vas nervira: Nedostatak empatije i međusobnog razumijevanja među ljudima.
Najdraži grad: Antalija – podsjeća me na rano djetinjstvo i bezbrižne uspomene.
Najbolji poklon koji ste dobili: Ljubav porodice i povjerenje ljudi koji vjeruju u mene.
Čega se plašite: Ravnodušnosti među ljudima.
S kim najradije pijete kafu: S ljudima koji vole iskrene razgovore i koji vas inspirišu.
Omiljena društvena mreža: LinkedIn – jer povezuje ideje, znanje i ljude.
Najdraža boja: Šarena – jer vjerujem da je život najljepši upravo u svojoj raznolikosti.
Ko Vam je uzor: Ljudi koji ostanu dosljedni sebi i svojim principima.
Najdraži pisac: Ivo Andrić.
Da imate mogućnost, šta biste uradili da poboljšate stanje u svijetu: Ulagala bih u obrazovanje i mentalno zdravlje mladih.
Omiljeni muzičar ili bend: Đorđe Balašević.
Omiljena pjesma: „Lepa protina kći“.
Posljednja knjiga koju ste pročitali: „The Whisper Man“, Aleks Nort (Alex North).
Tim za koji navijate: FK Željezničar.
Omiljena narodna izreka: „Život nam vraća samo ono što mi drugima dajemo“ – Ivo Andrić.
Omiljeni lik iz knjige, filma ili serije: Lik Ali-paše iz „Legende o Ali-paši Rizvanbegoviću“.
Koju zemlju biste voljeli posjetiti: Japan.