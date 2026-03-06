PR SOS Dječija sela u BiH Mirela Nalić: Život je ljepši u raznolikosti

Ime i prezime: Mirela Nalić.

Datum i mjesto rođenja: 13. decembar 1988., Travnik.

Šta prvo uradite kad se probudite: Podsjetim se da je svako jutro nova prilika da budem bolja.

Da niste to što jeste, čime biste se bavili: Vjerovatno bih bila trener ili psiholog.

Šta Vam je bio prvi posao u životu: Call agent u odjelu naplate.

Kada biste samo jednu stvar mogli ponijeti na pusti otok, šta bi to bilo: Knjigu.

Šta gledate na televiziji: U slobodno vrijeme humoristične „old school“ serije.

Šta Vas nervira: Nedostatak empatije i međusobnog razumijevanja među ljudima.

Najdraži grad: Antalija – podsjeća me na rano djetinjstvo i bezbrižne uspomene.

Najbolji poklon koji ste dobili: Ljubav porodice i povjerenje ljudi koji vjeruju u mene.

Čega se plašite: Ravnodušnosti među ljudima.

S kim najradije pijete kafu: S ljudima koji vole iskrene razgovore i koji vas inspirišu.

Omiljena društvena mreža: LinkedIn – jer povezuje ideje, znanje i ljude.

Najdraža boja: Šarena – jer vjerujem da je život najljepši upravo u svojoj raznolikosti.

Ko Vam je uzor: Ljudi koji ostanu dosljedni sebi i svojim principima.

Najdraži pisac: Ivo Andrić.

Da imate mogućnost, šta biste uradili da poboljšate stanje u svijetu: Ulagala bih u obrazovanje i mentalno zdravlje mladih.

Omiljeni muzičar ili bend: Đorđe Balašević.

Omiljena pjesma: „Lepa protina kći“.

Posljednja knjiga koju ste pročitali: „The Whisper Man“, Aleks Nort (Alex North).

Tim za koji navijate: FK Željezničar.

Omiljena narodna izreka: „Život nam vraća samo ono što mi drugima dajemo“ – Ivo Andrić.

Omiljeni lik iz knjige, filma ili serije: Lik Ali-paše iz „Legende o Ali-paši Rizvanbegoviću“.

Koju zemlju biste voljeli posjetiti: Japan.