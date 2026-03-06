Usvojena ažurirana Komunikacijska strategija VSTV-a BiH

Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine (VSTVBiH) u četvrtak, drugog dana zasjedanja, usvojilo je ažuriranu Komunikacijsku strategiju, te novi akcioni plan za njeno provođenje.

Marjana Popović, šefica Odjela za odnose s javnošću predsjednika VSTV-a, pojasnila je da su korekcije na Strategiji rađene, između ostalog, u uvodu, analizi zakona, o prednostima, izazovima i slabostima kako pravosuđa BiH, tako i Vijeća.

Prema njenim riječima, radi se o krovnoj strategiji koju mogu koristiti i druge pravosudne institucije. Navela je da su poruke i ciljevi ostali isti.

- Opet nam je cilj transparentnost. Opet nam je cilj razvijati svijest kod ljudi o radu pravosuđa, o mogućnostima pravosuđa i njegovim ograničenjima - kazala je Popović.

Također je pojasnila da Akcioni plan predstavlja skup konkretnih aktivnosti koje će pomoći da se ciljevi Komunikacijske strategije realizuju, te da sadrži, između ostalog, konkretne aktivnosti i vremenski period u kojem se trebaju obaviti.

Popović je predložila zaključke da VSTV usvoji ažuriranu Komunikacijsku strategiju za period 2026.–2029. godina, sa aneksima, kao i zaključak o formiranju radne grupe za njeno praćenje i realizaciju, što je Vijeće danas i usvojilo.

Ona je informisala Vijeće o realizaciji Akcionog plana Komunikacijske strategije za period 2022.–2025. s pregledom aktivosti kako ukupno, tako i s dva osnovna cilja.

Prvi osnovni cilj, kako je pojasnila, bilo je unapređenje komunikacije VSTV-a i pravosudnih institucija sa zakonodavnom i izvršnom vlašću, medijima, javnošću generalno, te korisnicima pravosudnih institucija, gdje su bile 43 planirane, a realizovano je 35 aktivnosti. Popović je dodala da nisu realizovane četiri, dok su djelimično realizovane tri aktivnosti.

Za drugi cilj koji se odnosi na unapređenje dostupnosti informacija o radu VSTV-a i pravosudnih institucija stručnoj i široj javnosti, Popović je navela da je bilo 20 planiranih aktivnosti, od kojih su sve realizovane izuzev jedne koja je djelimično završena.

- Ukupno gledajući za period od 13. aprila 2022., kada je usvojen Akcioni plan za realizaciju Komunikacijske strategije do 31. decembra 2025. godine, kada je istekao, realizovane su 54 aktivnosti, nisu četiri, a djelomično su realizovane četiri aktivnosti - kazala je.

Popović je još dodala da su im iz fokusa ispale aktivnosti u vezi sa internom komunikacijom, na čemu će se raditi u narednom periodu.

Na sjednici VSTV-a, između ostalog, ukratko je predstavljena informacija o podacima o predmetima visokog nivoa korupcije i organizovanog kriminala – presjek stanja s 31. decembrom 2025. godine, gdje je rečeno da se radi o malim razlikama.

Na sjednici se napomenulo da je Posebni odjel za suzbijanje korupcije i organizovanog kriminala u Federaciji prvi put uključen u ovaj ciklus, ali da su oni imali samo podatke o broju istraga i optužnica.

Iznesene su i informacije o predmetima u vezi sa oduzimanjem protivpravno stečene imovine, te je rečeno da je vrijednost imovine za koju su izrečene mjere osiguranja iznosila oko 19 miliona, dok je vrijednost imovine za koju je predloženo trajno oduzimanje bila oko 43 miliona, javlja Detektor/BIRN BiH.