SDA odgovorio SDP-u: Pominjanje Sebije Izetbegović pokušaj skretanja pažnje sa Štete

Klub zastupnika SDA u Skupštini Kantona Sarajevo reagovao je na jučerašnju konferenciju za novinare SDP-a u kojoj su iznijete šokantne informacije o upravljanju KCUS-om u vrijeme dok je na čelu te institucije bila Sebija Izetbegović.

- Klub SDP-a je, očigledno u namjeri da uoči današnje sjednice Skupštine Kantona Sarajevo na kojoj se treba raspravljati o ostavci Nihada Uka i Vlade KS, skrene pažnju s pitanja odgovornosti ministra Adnana Štete, održao press konferenciju. Na toj konferenciji, naravno, centralna tema nije bila odgovornost Vlade Kantona Sarajevo za stanje u Kantonu Sarajevo generalno, pa ni odgovornost ministra Štete za stanje u javnom saobraćaju koje je nedavno kulminiralo teškom tramvajskom nesrećom. Umjesto toga, kao glavnu temu pokušali su nametnuti mandat profesorice Sebije Izetbegović na čelu KCUS-a. I pticama na grani je jasno da se, po oprobanom receptu koji, hvala Bogu, sve manje prolazi u našoj javnosti, Trojka uopće, a SDP posebno, ponovo odlučuju za distrakciju, odvraćanje pažnje sa stvarnih problema i aktuelne političke odgovornosti - naveli su.

Smatraju da i dalje građanima i javnosti trebaju odgovoriti na nekoliko pitanja:

- Gdje je nestao snimak iz tramvaja?! Zašto ste pokušali svu odgovornost za tragičnu nesreću svaliti na vozača? Zašto nije implementiran sistem adaptivnog upravljanja saobraćajem, posao težak na desetine miliona KM dodijeljen firmi bliskoj SDP-u, a koji je valjda trebao podrazumijevati i kamere na svim raskrsnicama? Zašto je Adnan Šteta u decembru 2019. godine i januaru 2020. godine - kao tada već smijenjeni ministar saobraćaja, a dok je Elmedin Konaković krio skupštinski pečat, u dva navrata avansno platio 5 miliona KM za ugovor istoj toj firmi "BS Telecom", za projekat zatvorenog sistema naplate karata koji nikada do danas nije realiziran? Šta je sa izvještajima o radu GRAS-a koji već šest godina nisu razmatrani na Skupštini KS što je obaveza? Zašto do danas niste otkrili tajne ugovore kojim ste potrošili na stotine miliona KM, a za koje ste zadužili generacije koje dolaze? Kako to da su se "stari tramvaji" sa reklamama morali voziti do nesreće, a da danas kada oni ne voze, tramvajski saobraćaj i red vožnje funkcioniraju bez smetnji - upitali su.

Kako su naveli, imaju još mnogo pitanja o ovoj temi, a njih će postaviti na sjednici.

Naveli su da imaju nekoliko pitanja za Trojku i o temi KCUS-a.

- Zašto sa istom revnošću ne tražite od Tužilaštva, a ne od politički instrumentaliziranog Ureda za borbu protiv korupcije, da ispita sve eventualne nepravilnosti u radu KCUS-a u posljednjih petnaest godina, za što postoji niz krivičnih prijava podnesenih upravo od prethodnog rukovodstva KCUS-a? Ko je kriminalom i korupcijom napravio ogromne dugove, a koje je 2016. godine menadžment na čelu sa direktoricom prof. Sebijom Izetbegović zatekao na KCUS-u? Zašto ne govorite o stanju u kojem je KCUS tada preuzet i o finansijskoj i organizacijskoj konsolidaciji koja je uslijedila u narednim godinama? Zašto ne spominjete nabavku opreme novcima ZZO KS u vrijednosti od 65 miliona KM, a koja je tada izuzeta iz Popisa imovine za 2014. i 2015. godine, a kojom je rukovodio današnji SDP-ov direktor KCUS-a Alen Pilav? Zašto ne odgovorite javnosti na šta je aktuelni menadžment za svega 2,5 godine potrošio cca 67 miliona KM koje mu je raniji menadžment ostavio na računima KCUS-a? Kako ste uspjeli srozati higijenske mjere na KCUS-u do te mjere da se zdrava novorođenčad zaraze bakterijom "enterobacter cloace" i dobiju teške oblike meningitise, sa vjerovatno trajnim posljedicama za njihovo zdravlje? Kako ste uspjeli za svega 2 godine potrošiti novac koji ste zatekli, napraviti nove dugove, staviti 30 miliona KM na privatnu banku vaše konurencije, a usluge KCUS a pacijentima, čak i one elemenatarne, istovremeno dovesti na najniži nivo od kada KCUS postoji - upitali su.

Kako su naveli, umjesto političkih spinova i pokušaja skretanja pažnje sa aktuelnih problema, građani Kantona Sarajevo imaju pravo dobiti odgovore na pitanja koja se tiču današnje vlasti i njenog lošeg upravljanja javnim sistemom.

- Ako vi to nećete učiniti, mi hoćemo, jer građani Kantona Sarajevo imaju pravo na istinu, ali prije svega imaju pravo na odgovornost onih koji danas, kao i prethodnih 8 godina, upravljaju Kantonom Sarajevo - naveli su.