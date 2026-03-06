Nermin Nikšić sa ambasadoricom Italije: Razgovarano o mogućnostima novih ulaganja

Premijer Federacije BiH Nermin Nikšić sastao se u četvrtak u sjedištu Vlade Federacije BiH u Sarajevu s ambasadoricom Republike Italije u BiH Sarah Eti Kastelani (Sarah Eti Castellani). Tokom susreta razgovarano je o unapređenju ekonomske saradnje, kao i o napretku Bosne i Hercegovine na putu ka Evropska unija.

Sagovornici su naglasili dobre i prijateljske odnose između dvije države, te važnost njihovog ekonomskog partnerstva. Kao potvrda toga istaknuto je da se Italija nalazi među vodećim vanjskotrgovinskim partnerima Bosna i Hercegovina.

Jačanju ekonomske saradnje doprinijelo je poslovanje brojnih italijanskih firmi na prostoru Federacije BiH, kao i sudjelovanje Ambasade Italije u BiH na značajnim privrednim sajmovima te prisustvo u drugim društvenim oblastima.

Sagovornici su složni da postoji volja, ali i brojne mogućnosti za unapređenje investicijskog ambijenta, ali su i istakli uvjerenje da će ekonomska saradnja u narednom periodu biti još bolja, s ciljem unapređenja standarda građana i privrede Federacije BiH.

Kada je riječ o putu ka Evropskoj uniji, naglašena je potreba ispunjavanja obaveza koje ima naša zemlje, posebno u kontekstu donošenja neophodnih zakona koji trebaju biti u skladu s evropskim standardima. Istaknuto je da Italija nastavlja pružati snažnu podršku našoj zemlji na njenom evropskom putu, te će se za to i dalje zalagati u Briselu.

Premijer Nikšić i ambasadorica Kastelani razmijenili su mišljenja i o aktuelnoj političkoj situaciji u našoj zemlji. Također, na sastanku je razgovarano i o pitanju državne imovine. Premijer Nikšić je naglasio potrebu pronalaska rješenja u skladu s evropskim standardima, a koje će omogućiti nastavak realizacije planiranih strateških projekata i investicija koje su trenutno blokirane.

- Ambasadorica Sarah Eti Kastelani sastala se u Sarajevu s premijerom Federacije Bosne i Hercegovine Nerminom Nikšićem. Sastanak je bio fokusiran na ekonomske i kulturne odnose između Italije i Federacije, s naglaskom na poslovne misije, mogućnosti za nova ulaganja i učešće Italije na glavnim ekonomskim sajmovima koji se organiziraju u Federaciji. Ambasadorica Kastelani ponovila je podršku Italije evropskom putu BiH i pozvala na brzo usvajanje potrebnih reformi - saopćeno je iz Ambasade Italije.