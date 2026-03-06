HSP Jeleni Trivić zbog Thompsona: Takav zahtjev predstavlja vrhunac političkog licemjerja

Hrvatska stranka prava BiH odlučno je odbacila zahtjev političarke iz Republika Srpska Jelene Trivić, koja je tražila zabranu ulaska u Bosnia and Herzegovina za Marka Perkovića Thompson.

Hrvatska stranka prava BiH ocijenila je zahtjev Jelene Trivić kao vrhunac političkog licemjerja.

- Takav zahtjev predstavlja vrhunac političkog licemjerja. Dok gospođi Trivić smeta hrvatski pjevač, na prostoru Republike Srpske godinama se nesmetano održavaju skupovi na kojima se veliča četnički pokret, nose četničke odore i otvoreno promovira ideologija koja je tokom posljednjih ratova donijela razaranje, zločine i progone nad Hrvatima i Bošnjacima. Jednako tako, zanimljivo je da gospođa Trivić nikada nije zatražila zabranu ulaska u Bosnu i Hercegovinu za Aleksandra Vučića i Aleksandra Vulina, političare iz Srbije koji su tokom 90-ih godina bili dio velikosrpske politike koja je dovela do agresije na Republiku Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu, a koji i danas otvoreno negiraju presuđeni genocid u Srebrenici - stoji u saopćenju HSP-a.

Stranka se osvrnula i na izraz "Za dom spremni":

- Posebno je apsurdno što je gospođi Trivić sporan i sam izraz spremnosti da neko brani svoj dom. Upravo su tu spremnost tokom posljednjeg rata pokazale hiljade Hrvata i Bošnjaka koji su branili svoje porodice, domove i zemlju od velikosrpske agresije koja je dolazila iz Srbije. Ti agresori nisu dolazili braniti svoje domove, nego osvajati tuđe teritorije, čineći zločine s ciljem etničkog čišćenja i stvaranja etnički homogenih prostora. Ideologija koja je dovela do takve politike nažalost ni danas nije nestala, jer i dalje postoje političari i strukture koje relativiziraju ili otvoreno negiraju presuđene ratne zločine i genocid - naveli su.

HSP BiH jasno ističe da su ovakvi pokušaji političkog obračuna s hrvatskom kulturom i identitetom neprihvatljivi:

- Sloboda izražavanja i kulturnog djelovanja mora vrijediti jednako za sve, a Bosna i Hercegovina može imati stabilnu budućnost samo ako se jednako osude sve totalitarne i zločinačke ideologije, bez dvostrukih kriterija i političkog licemjerja - zaključuje saopćenje koje potpisuje predsjednik stranke Nikola Raguž.



