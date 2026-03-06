Ambasador u Kataru Ahmet Halilović za "Avaz": U Kataru evidentirano 650 bh. državljana, oko 130 ih želi kući, problem su i vize

Ambasador BiH u Kataru, Ahmet Halilović za Avaz: U Kataru evidentirano 650 bh državljana, oko 130 ih želi kući

Sigurnosna situacija u Kataru je trenutno mirna, nakon uzbune koja je oglašena sinoć, ali svakodnevne aktivnosti odvijaju se uz stalnu dozu opreza zbog mogućih novih napada i opasnosti od krhotina presretnutih iranskih projektila. Potvrdio je ovo u razgovoru za Avaz ambasador BiH u Dohi, Ahmet Halilović, koji kaže da je život normaliziran.

- Katarske vlasti upozoravaju da se ljudi pridržavaju mjera, da se ne kreću previše na otvorenom, da pronađu uvijek neko sklonište ili u kući da se zadržavaju, jer postoji latentna opasnost od projektila koji će biti presretnuti i od onih otpadaka koji padaju na zemlju. Prodavnice i tržni centri rade, jedino što su aerodrom i zračni prostor za civilnu avijaciju zatvoren - kaže Halilović.

Ambasadi BiH u Dohi javilo se 650 državljana BiH, koji žive i rade u ovoj zemlji ili su se na početku rata u Kataru zatekli u turističkoj ili posjeti familiji.

- Računamo da je ukupan broj do dvadeset posto veći. Od 650 osoba, njih 40 su turisti. Do sada imamo prijavljenih oko 130 ljudi koji su izrazili želju da napuste Katar. Radimo sve što možemo da olakšamo njihov povratak kućama. Problem su vize za Saudijsku Arabiju i trenutno ih pribavljamo preko naše ambasade u Saudijskoj Arabiji. Asistenciju za izdavanje viza zatražilo je oko 120 ljudi i očekujemo da se to uskoro riješi. U slučaju pozitivnog odgovora, oni će vize dobiti na saudijskoj granici. Spisak se stalno ažurira pa ćemo sutra prijaviti i nove podatke, ako se neko u međuvremenu prijavi. Do Saudijske Arabije u funkciji je kopneni put, a dalje ima raznih varijanti. Tri puta sedmično avion iz Džede leti za Sarajevo. U Rijadu također aerodrom radi - ističe Halilović.