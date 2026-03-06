Nikšić podnio krivičnu prijavu protiv Sebije Izetbegović: "Ovo je neviđeni skandal"

Premijer Federacije Bosne i Hercegovine i predsjednik SDP-a BiH Nermin Nikšić uputio je danas dopis i prijavu POSKOK-u u vezi sa jučerašnjom izjavom Sebije Izetbegović, saopćio je SDP.

- Zastupnica SDA u Skupštini Kantona Sarajevo i supruga predsjednika SDA jučer je na društvenim mrežama javno najavila objavljivanje novih poruka sa telefona izuzetih od strane POSKOK-a u sklopu ranije afere curenja poruka iz istražnog postupka. Izjavom "idu vam uskoro i poruke iz oduzetih telefona, a idu i izbori", Sebija Izetbegović je javno potvrdila spregu između pojedinaca iz pravosudnih institucija koji vode istrage sa političkim vrhom SDA i pojedinim medijima koji su u očitom zajedničkom djelovanju konstruisali tzv. aferu "Spengavanje".

U izjavi je Sebija Izetbegović potvrdila političku pozadinu i cilj ovakvog nezakonitog, konspirativnog djelovanja sa namjerom diskreditacije političkih oponenata, zbacivanja s vlasti aktuelne većine i uticanja na izborne rezultate u oktobru tekuće godine. Smatrajući da se radi o neviđenom skandalu kojim su potvrđene sumnje o političkoj pozadini i povezanosti lica iz političkog života sa istražnim radnjama i njihovoj dubokoj uključenosti u proces, očekuje se hitna reakcija i ispitivanje svih uključenih u proces.

To uključuje Sebiju Izetbegović koja je javno potvrdila da unaprijed zna za dostavljanje javnosti poruka iz telefona javnih dužnosnika, te vrijeme njihove objave u javnosti. Ovakva vrsta zloupotrebe pravosuđa za razračunavanje sa političkim neistomišljenicima uz otvorene prijetnje i najave 'curenja' istražnog materijala je nezabilježena u demokratskim društvima. Zato insistiramo na hitnom djelovanju kako bi se barem pokušao povratiti makar dio poljuljanog i izgubljenog povjerenja u nepristrasnost pravosudnih organa i institucija - saopćeno je iz SDP-a.