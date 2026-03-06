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17. NOĆ RAMAZANA

Muslimani večeras dočekuju odabranu noć, Lejletul-bedr

Velike historijske bitke ne određuju samo pobjednike i poražene, nego otkrivaju kakve vrijednosti oblikuju društva, rekao je

Sarajevo. Anadolija

S. S.

6.3.2026

Večeras s akšam-namazom nastupa Lejletul-bedr, noć uoči najveličanstvenije bitke u povijesti islama, Bitke na Bedru.

Noć prije ove bitke, 314 muslimana je provelo u snu, smireni i potpuno pouzdani u Uzvišenog Allaha, kako bi se sutradan suprotstavili vojsci od oko 1300 mušrika. I pobijedili.

- Velike historijske bitke ne određuju samo pobjednike i poražene, nego otkrivaju kakve vrijednosti oblikuju društva - izjavio je ovim povodom predsjednk Udruženja ilmije Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Nijaz-ef. Duzan, prenosi MINA.

# LEJLETUL- BEDR
# RAMAZAN
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