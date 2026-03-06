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NEDOSTATAK SREDSTAVA

"Porodice tri plus" privremeno obustavlja aktivnosti zbog finansija

Ova odluka ne predstavlja gašenje Udruženja, već privremenu obustavu velikog dijela aktivnosti, naveli su iz Udruženja

Udruženje porodica s troje ili više djece. Facebook

Z. V.

6.3.2026

Udruženje porodica s troje i više djece „Porodice tri plus“ saopćilo je da će zbog nedostatka finansijskih sredstava privremeno obustaviti dio svojih aktivnosti, uključujući dalji razvoj projekta "Porodična 3 plus kartica".

- Zbog ograničenih finansijskih mogućnosti i nemogućnosti daljeg operativnog djelovanja, Udruženje neće moći realizirati određene planirane aktivnosti - naveli su u saopćenju.

Udruženje ističe da je jedino u Federaciji BiH koje sistemski zastupa interese višečlanih porodica, te da je tokom pet godina djelovanja ostvarilo historijske rezultate za sve porodice u FBiH.

- Nažalost, zbog trenutne finansijske situacije, Udruženje ne može nastaviti aktivnosti koje zahtijevaju dodatna ulaganja, među kojima je i dalji razvoj projekta 'Porodična 3 plus kartica' kojom višečlane porodice ostvaruju velike uštede u kućnim budžetima. U narednom periodu neće biti izdavanja novih kartica, čime se privremeno zaustavlja proširenje obuhvata projekta i prijem novih članova. Ova odluka ne predstavlja gašenje Udruženja, već privremenu obustavu velikog dijela aktivnosti, dok se ne stvore minimalni uslovi za njihov nastavak - naveli su iz Udruženja.

Udruženje planira obratiti se relevantnim institucijama i predstavnicima vlasti kako bi osiguralo podršku za nastavak svog rada.

# FBIH
# UDRUŽENJE
# PORODICE TRI PLUS
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