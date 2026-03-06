Zavod zdravstvenog osiguranja HNK bilježi tri miliona minusa u odnosu na planirane prihode

Upravno vijeće Zavoda zdravstvenog osiguranja (ZZO) Hercegovačko-neretvanskog kantona održalo je u petak u Mostaru izvanrednu sjednicu na kojoj je razmatrana informacija o padu prihoda u prva dva mjeseca 2026. godine, kao i postupanja Zavoda povodom prijava osiguranika kojima je uskraćena zdravstvena njega.

Direktor ZZO-a, Andrej Čović, izvijestio je članove Vijeća da podaci za period od 1. januara do 28. februara pokazuju značajan pad poreznih prihoda, koji su u odnosu na planirane iznose manji za gotovo tri miliona konvertibilnih maraka, saopčeno je iz ZZO-a.

- Ovo je jasan pokazatelj da Zavod nema dodatna sredstva koja bi mogao utrošiti za finansiranje usluga zdravstvene zaštite. Ako se ovakav trend nastavi, upitno je hoće li Zavod moći zadržati trenutni nivo finansiranja zdravstvenih ustanova ili će rebalansom ta sredstva biti dodatno umanjena - upozorio je Čović.

Analiza je pokazala da je pad prihoda direktna posljedica smanjenja stope doprinosa za zdravstveno osiguranje za dva postotna boda, uz istovremeni blagi pad broja zaposlenih u Hercegovačko-neretvanskom kantonu.

Tijekom sjednice, Upravno vijeće upoznato je i s pritužbama pacijenata. Od 23. februara do danas, u Zavod je pristiglo 19 prijava osiguranika kojima ugovorne zdravstvene ustanove nisu pružile potrebne usluge. Istaknuto je da uskraćivanje medicinske skrbi predstavlja direktno kršenje ugovora između Zavoda i ustanova.

Zbog smanjenog obima pruženih usluga u februaru, mjesečna tranša finansijskih sredstava ugovornim zdravstvenim ustanovama bit će umanjena za 5 posto.

Članovi Upravnog vijeća naglasili su važnost dosljedne primjene potpisanih ugovora i zaštite prava osiguranika te su jednoglasno donijeli zaključak kojim daju punu podršku upravi Zavoda u provedbi započetih aktivnosti i sankcija, priopćeno je iz ZZO-a HNK-a.